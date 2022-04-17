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Сегодня, 19:21

Канада предоставила пять вариантов мест для проведения МЧМ-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Канада ведет работу по подготовке к молодежному чемпионату мира в 2023 году. На данный момент необходимо определится с городами, где пройдет турнир, сообщает Sportsnet.

Канада и Международная федерация хоккея рассматривают пять вариантов: Саскатун и Реджайна, Лондон и Китченер, Галифакс и Монктон, Квебек и Труа-Ривьер, а также две арены в Оттаве.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но 28 февраля совет ИИХФ лишил Россию права на проведение турнира. Планировалось, что соревнования пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Напомним, что Канада должна была провести МЧМ-2022 минувшей зимой, но турнир был перенесен на лето из-за вспышки коронавируса в нескольких командах. Соревнования состоятся с 9 по 20 августа в Эдмонтоне.

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