Латвия победила Швецию на юниорском чемпионате мира по хоккею

Сборная Латвия в первом матче группового турнира юниорского чемпионата мира победила команду Швеции со счетом 3:2. Победный гол забил Эрик Матейко.

В других встречах Финляндия обыграла Швейцарию (6:2), а Чехия взяла верх над Германией (4:2).

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Латвия U18 — Швеция U18 — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Дарзиньш — 1 (бол., Вильманис, Буланс), 9:47 — 1:0. Эстлунд — 1 (бол., Эхгрен, Оделиус), 26:14 — 1:1. Назаренко — 1 (Круклитис, Урбанович), 27:24 — 2:1. Бюстедт — 1 (бол., М. Хевелид, Вагнер), 33:55 — 2:2. Матейко — 1 (бол., Букартс, Руллерс), 38:49 — 3:2.

Вратари: Роловс — Х. Хевелид (58:28).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (8+11+2) — 25 (3+8+14).

Судьи: Кольмюллер, Лангин.

23 апреля. Кауфбойрен. Erdgas Schwaben Arena.

Финляндия U18 — Швейцария U18 — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Лассила — 1 (Кемелль, Кулонумми), 0:16 — 1:0. Вебер — 1 (бол., Набер), 17:15 — 1:1. Кемелль — 1 (бол., Кулонумми), 23:52 — 2:1. Ныман — 1 (бол., Кивихарью, Халттунен), 26:13 — 3:1. Хамеенахо — 1, 30:58 — 4:1. Шилд — 1 (Терранео), 37:00 — 4:2. Ронни — 1 (п.в.), 58:32 — 5:2. Уронен — 1, 59:26 — 6:2.

Вратари: Кокко — Уберти (58:06 — 58:32).

Штраф: 33 — 16.

Броски: 35 (14+14+7) — 19 (10+5+4).

Судьи: Иверт, Шлиттенхардт.

23 апреля. Кауфбойрен. Erdgas Schwaben Arena.

Группа A

Чехия U18 — Германия U18 — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Кехтер — 1 (Лутц), 6:42 — 0:1. Славичек — 1 (Хамара, Прчик), 19:25 — 1:1. Хауф — 1 (Элиас, Кренинг), 24:44 — 1:2. Кулих — 1 (бол., Прчик, Сале), 31:01 — 2:2. Бареш — 1 (бол., Сале, Петр), 36:45 — 3:2. Кулих — 2 (бол., Сале, Петр), 39:30 — 4:2.

Вратари: Спунар — Вольф (59:22).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 62 (32+19+11) — 15 (1+6+8).

Судьи: Борга, Лундсгор.

23 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.