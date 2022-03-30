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Сегодня, 21:54

Матчи МЧМ-2023 могут пройти в Оттаве и Квебеке

Иван Шитик
Корреспондент
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Канада рассматривает вариант возможности проведения молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Матчи могут пройти в Оттаве и Квебеке. Правительство городов рассматривает вариант совместного проведения турнира, сообщает Sportsnet.

Изначально МЧМ-2023 должен был пройти в Новосибирске и Омске, но 28 февраля совет ИИХФ лишил Россию права на проведение турнира. Планировалось, что соревнования пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Напомним, что Канада должна была провести МЧМ-2022 минувшей зимой, но турнир был перенесен на лето из-за вспышки коронавируса в нескольких командах. Соревнования состоятся с 9 по 20 августа в Эдмонтоне.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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