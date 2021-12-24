Сергей Зубов: «Аскаров сыграл на хорошем уровне против канадцев, не буду винить его в голах»

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал поражение от Канады (4:6) в товарищеском матче. Команды готовятся к молодежному чемпионату мира.

«Проспали начало, — сказал Зубов. — Нечему удивляться — сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Ничего не смогли противопоставить ей: и сами допустили ошибки, и допустили удаления в совершенно безобидных ситуациях. Конечно, первый период получился сложным. На второй ребята вышли немного с другим настроем — даже удалось перехватить инициативу. Понятно, что удалось забросить в большинстве, но должны были забивать и «5 на 5».

В принципе, Ярослав Аскаров сегодня сыграл на хорошем уровне. Не буду его винить его в голах, когда соперники разыгрывали шайбу в пустые ворота. У нас была договоренность, что вратари разделят игровое время. Изначально было запланировано, что Гуськов выйдет в третьем периоде. У нас есть еще два дня, чтобы все взвесить. Может быть, даже примем решение по первому номеру в день игры.

Александр Титов в тренерском штабе отвечает за защитников. Владимир Филатов смотрит смены, ведет статистику. Олег Знарок отвечает за большинство. Мичков у нас такой один. Он неплохо смотрелся, не уступал в единоборствах. Может быть где-то он переигрывал отрезки. Но нам не хватило остроты, которая исходила от первого звена, от других звеньев".

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.