Герман Титов о победе молодежки над Канадой: «Поставленная игра в обороне определила результат»

Бывший игрок НХЛ и сборной России, известный хоккейный тренер Герман Титов прокомментировал разгромную победу России над Канадой на молодежном чемпионате мира (6:0).

— После поражения от чехов, тренерский штаб провел с хоккеистами работу над ошибками, и на матч с канадцами вышла совершенно другая российская сборная. Четко поставленная игра в обороне, выполнение игрового задания и, самое главное, игровая дисциплина предопределили итоговый результат. По ходу встречи канадцы из-за травмы потеряли одного из своих лидеров, но, как мне показалось, после пятой пропущенной шайбы они уже смирились с поражением. Хотя, канадцам подобное не свойственно. Отметил бы уверенную игру нашего вратаря Мифтахова, у которого в первом периоде было довольно много работы. Матч с канадцами нужно уже забыть — это история. Впереди игра с американцами. Она будет очень непростой.