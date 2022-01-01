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Фетисов разочарован поведением хоккеистов молодежной сборной России: «Думают, что они круче всех»

17:17
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал снятие российских хоккеистов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт. В финских СМИ причиной этого назвали отказ надевать маски, курение и нахождение в самолете в нетрезвом состоянии.

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«Правила для всех одинаковые. Не важно, кто ты. Особенно в такое непростое время важна дисциплина. Жесткие правила должны соблюдаться всеми. Грустно. Руководство команды не сумело донести до ребят, что они представляют честь страны. Это печальная новогодняя история», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратный олимпийский чемпион также поделился мнением о том, нужно ли российскому руководству применять санкции по отношению к хоккеистам.

«Правила перелета одни из самых жестких. Есть куча историй, когда самолеты уходят на посадку. Все можно понять. Это очередной момент воспитания. Наверное, они думают: «Мне-то можно. Я тут круче всех». Не очень хорошая история. Они подвели Россию. Нарушил — плати. Кого нужно будет — оштрафуют. Здесь пострадали все. Одно дело, когда летишь один. Многие же осуждают такое поведение. Кто-то хотел поскорее попасть домой», — добавил Фетисов.

Молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен