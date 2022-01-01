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В ФХР прокомментировали скандал со снятием молодежной сборной России с рейса

17:42
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
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Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, в которой оказалась молодежная сборная России. Команда в полном составе была снята с рейса, который должен был проследовать по маршруту Калгари — Франкфурт.

«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января.

ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари — Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были одеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании — надеты неправильно», — сообщает пресс-служба ФХР.

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Иван Шитик все материалы автора

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