Менеджер сборной Чехии: «Нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами»

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны рассказал о развитии ситуации со снятием молодежной национальной команды с рейса Калгари — Франкфурт.

«Самым странным во всей ситуации является то, что после того как самолет взлетел без нас, представители Air Canada принесли извинения и за свой счет организовали проживание в отеле и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами.

Мы рады, что ситуация уже разрешилась и что в итоге мы останемся в Канаде всего на 24 часа дольше», — приводит слова менеджера isport.blesk.cz.

Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт.