Менеджер сборной Чехии: «Нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами»
Менеджер сборной Чехии Отакар Черны рассказал о развитии ситуации со снятием молодежной национальной команды с рейса Калгари — Франкфурт.
«Самым странным во всей ситуации является то, что после того как самолет взлетел без нас, представители Air Canada принесли извинения и за свой счет организовали проживание в отеле и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами.
Мы рады, что ситуация уже разрешилась и что в итоге мы останемся в Канаде всего на 24 часа дольше», — приводит слова менеджера isport.blesk.cz.
Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт.
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