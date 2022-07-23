Федерация хоккея Канады расследует инцидент с групповым сексуальным насилием на МЧМ-2003

Федерация хоккея Канады выступила с официальным заявлением по поводу предполагаемого случая группового сексуального насилия на молодежном чемпионате мира 2003 года.

«Вчера вечером стало известно о предполагаемом групповом сексуальном насилии в 2003 году с участием членов национальной юношеской сборной. Журналист Рик Уэстхед сообщил, что он разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание инцидента. Наша организация немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов МЧМ-2003. Мы призвали Уэстхеда немедленно связаться с полицией и призвать его источники сделать то же самое. Мы также просим депутата Натера связаться с властями и передать любую информацию, которую он получил об этом случае.

Мы стремимся положить конец культуре молчания в хоккее. Вот почему мы публично призываем всех, кто знает об этом инциденте, сообщить в полицию, и открыто сообщаем, как узнали об этом предполагаемом случае, и о шагах, которые мы предпринимаем. Считаем, что предполагаемый инцидент 2003 года должен быть расследован и призываем полицию начать расследование этой тревожной ситуации. Наша организация будет сотрудничать с властями и поддерживать их всеми возможными способами, и мы еще раз призываем всех, кто может располагать соответствующей информацией об этом предполагаемом инциденте, немедленно связаться с полицией Галифакса», — говорится в пресс-релизе.

Молодежный чемпионат мира-2003 проходил в канадских городах Сидни и Галифакс. В финале сборная России обыграла Канаду — 3:2.