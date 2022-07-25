Пекка Ринне займет пост тренера вратарей молодежной сборной Финляндии

Известный финский голкипер Пекка Ринне с ноября этого года займет пост тренера вратарей молодежной сборной Финляндии по хоккею, сообщает Iltalehti.

35-летний финн завершил карьеру в 2021 году после 13 сезонов в составе «Нэшвилл Предаторз».

Обладатель «Везина Трофи» завершил карьеру в качестве лидера «Нэшвилла» по числу проведенных матчей в регулярном сезоне (683), матчей в старте (667), побед (369), шатаутов (60), в среднем пропущенных шайб (2,43) и сэйвов (17627).

В плей-офф Кубка Стэнли Ринне начал в старте 89 матчей и выиграл 45 раз, всё это — лучшие результаты в клубной истории. В плей-офф он в среднем пропускал по 2,49 шайбы и отразил 91,4% бросков.

В 2017 году он помог «Предаторз» выйти в финал Кубка Стэнли, где в шести матчах победу праздновал «Питтсбург».