Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 16:57

Пекка Ринне займет пост тренера вратарей молодежной сборной Финляндии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный финский голкипер Пекка Ринне с ноября этого года займет пост тренера вратарей молодежной сборной Финляндии по хоккею, сообщает Iltalehti.

35-летний финн завершил карьеру в 2021 году после 13 сезонов в составе «Нэшвилл Предаторз».

Обладатель «Везина Трофи» завершил карьеру в качестве лидера «Нэшвилла» по числу проведенных матчей в регулярном сезоне (683), матчей в старте (667), побед (369), шатаутов (60), в среднем пропущенных шайб (2,43) и сэйвов (17627).

В плей-офф Кубка Стэнли Ринне начал в старте 89 матчей и выиграл 45 раз, всё это — лучшие результаты в клубной истории. В плей-офф он в среднем пропускал по 2,49 шайбы и отразил 91,4% бросков.

В 2017 году он помог «Предаторз» выйти в финал Кубка Стэнли, где в шести матчах победу праздновал «Питтсбург».

Пекка Ринне
Сборная Финляндии по хоккею
1
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация хоккея Канады расследует инцидент с групповым сексуальным насилием на МЧМ-2003
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости