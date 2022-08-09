Сушинский: «Смысл мне смотреть МЧМ без России? Я до этого не смотрел, а сейчас тем более»

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» начало молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею, который в этом году пройдет без участия российской команды.

«Смысл мне смотреть МЧМ? Я до этого не смотрел, а сейчас тем более. Но, конечно, этот чемпионат потеряет зрелищность. Не будет излюбленного противостояния России и Канады. От нашего отсутствия там потеряет сам хоккей, зрители, простые люди, которые хотели посмотреть на сильный хоккей. Хотелось бы, чтобы быстрее можно было вернуться к нормальной жизни. Я сейчас нахожусь в Европе, к нам нормально относятся, и все все понимают», — сказал Сушинский «СЭ».

МЧМ-2022 стартует во второй раз 9 августа в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, поэтому российские хоккеисты не сыграют на МЧМ-2022 в этом месяце.