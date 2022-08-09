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Молодежный ЧМ

Сегодня, 18:02

Плющев об отсутствии сборной России на МЧМ: «Особенной там трагедии от этого не будет»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал начало Молодежного чемпионата по хоккею, который в этого году пройдет без участия сборной России.

«Насколько МЧМ потеряет в зрелищности без нашей сборной, я сказать не могу, потому что мы не будем видеть, как заполняются трибуны. Наверно, интерес все равно будет, это же съезд в Канаде всех молодых хоккеистов, которые на сегодняшний день уже являются будущим всех хоккейных федераций, которые буду участвовать в этом чемпионате мира. Наше отсутствие, конечно, скажется на напряжении и интриге чемпионата. Это естественно, так как мы пока все еще находимся в элите мирового хоккея. Но особенной там трагедии от этого не будет», — сказал Плющев «СЭ».

Владимир Плющев также назвал фаворитов молодежного чемпионата мира.

«Североамериканцы, канадцы, шведы, финны, — эта четверка будет выяснять между собой однозначно. Остальные ребя по молодости лет все же отстают по уровню и классу», — добавил Плющев.

МЧМ-2022 стартует во второй раз 9 августа в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, поэтому российские хоккеисты не сыграют на МЧМ-2022 в этом месяце.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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