Трямкин о победе над канадцами в матче за бронзу на МЧМ-2014: «Те медали были равносильны золоту»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился воспоминаниями о молодежном чемпионате мира-2014, который прошел в Мальме (Швеция).

«Еще за год до этого был обидный момент, когда мы с Алексеем Василевским не попали в окончательный состав. Алексею было гораздо обиднее, что пропустил домашний ЧМ в родной Уфе. А мне, наверное, это даже помогло. Понял, что не все просто так бывает, сделал правильные выводы, и все. Так же, как и потом с Олимпиадой в Корее, когда с Максимом Шалуновым не попал в итоговую заявку. Ничего — то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

А от самого МЧМ-2014 кайфанул, потому что в итоге уехали с медалями. Когда попали в четвертьфинале на США, то, мне кажется, все на тот момент нас уже похоронили. Получился зрелищный матч, вся команда пласталась, все ловили на себя, поэтому победили. Самое обидное — проиграть в полуфинале шведам, причем решающую шайбу пропустили чисто из-за командной ошибки. Думаю, нам бы не простили, если бы мы проиграли канадцам в матче за третье место и приехали бы домой без медалей. Поэтому та бронза для нас была равносильна золоту. Когда уже в «Ванкувере» с Бо Хорватом вспоминали тот МЧМ, то было заметно, как ему обидно было нам проиграть», — приводит Metaratings слова Трямкина.

На МЧМ-2014 сборная России победила США (5:3) в четвертьфинале турнира, но проиграла Швеции (1:2) в полуфинале. В матче за третье место россияне обыграли Канаду (2:1) и стали бронзовыми призерами.