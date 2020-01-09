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Егор Замула: «Мой сезон закончен. На МЧМ играл с травмой, но никому об этом не сказал»

22:22
Егор Замула. Фото ФХР, fhr.ru
Егор Замула. Фото ФХР, fhr.ru
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Защитник молодежной сборной России Егор Замула в прямом эфире в Instagram заявил, что не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. «СЭ» связался с 19-летним серебряным призером прошедшего МЧМ-2020.

— Мой сезон закончен. Я давно должен был уйти на больничный, но очень хотел сыграть на МЧМ и сыграл, — заявил Замула. — О проблемах никому не говорил, еще бы не взяли на турнир. Но после чемпионата мира все стало ясно и через 10 дней я ложусь на операцию. Восстановление займет 3-4 месяца. (Алексей Шевченко)

В нынешнем сезоне Замула провел 28 матчей и набрал 28 (7+21) очков в WHL в составе «Калгари Хитмен».

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