Форвард молодежной сборной России Федор Свечков подвел итоги матча группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

«Хотелось бы сказать, что в первую очередь игра не получилась из-за дисциплины. Дважды играть «три на пять» на таком уровне — это непростительно. Во многом из-за этого мы пропустили быстрые голы. При счете 1:3, когда можно было цепляться, получили четвертый гол, и после этого игра давалась тяжелее», — приводит слова Свечкова официальный сайт НХЛ.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск.