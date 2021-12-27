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«Дважды играть «3 на 5» на таком уровне непростительно». Свечков — о поражении в матче МЧМ-2022 против Швеции

Свечков прокомментировал поражение молодежной сборной России на МЧМ-2022 от Швеции
06:58
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Форвард молодежной сборной России Федор Свечков подвел итоги матча группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

«Хотелось бы сказать, что в первую очередь игра не получилась из-за дисциплины. Дважды играть «три на пять» на таком уровне — это непростительно. Во многом из-за этого мы пропустили быстрые голы. При счете 1:3, когда можно было цепляться, получили четвертый гол, и после этого игра давалась тяжелее», — приводит слова Свечкова официальный сайт НХЛ.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде