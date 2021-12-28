МЧМ по хоккею 2022
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Daily Faceoff: «В сборной США все чувствуют себя замечательно»

22:54
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Издание Daily Faceoff рассказало о состоянии игроков молодежной сборной США, в составе которой были выявлены два случая заражения коронавирусом.

«Источник в сборной США сообщил, что все в команде чувствуют себя замечательно, то есть не испытывают симптомов. Все игроки вакцинированы, это было обязательным условием для въезда в Канаду», — говорится в сообщении.

Матч сборных США и Швейцарии на МЧМ-2022 был отменен. Сборной США засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, американская команда помещена на карантин.

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Иван Шитик все материалы автора

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