Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над командой США (5:3) в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира 2021 года.

— Хорошо, что у нас выстрелило звено Пономарева. Несмотря на то, что они провели не очень много времени на льду, играли продуктивно, — сказал Бадюков «СЭ». — Воспользовались своими моментами, где-то мусорные голы забили, как признался сам Пономарев в интервью. Мы нивелировали сильные стороны американцев. В третьем периоде у нас пошли необязательные удаления, из-за чего у нас отыграли две шайбы, но мы выстояли. Надо похвалить Аскарова, он круто сыграл матч и спасал команде. Явно был лучше своего главного претендента на MVP Найта.

У нас была долгая серия поражений от американцев на МЧМ. По сути выиграли матч за первое место в группе. Главное в этой встрече — результат, а дальше должны продолжать поиск игры. Есть моменты для работы, то же большинство. Но главное, что добились положительного результата. Еще приятно, что Чинахов, наконец, забросил, хоть и в пустые ворота. Сборная США показывала быстрый хоккей, но мы себя проявили и обыграли принципиального соперника.

Что касается яркой игры Пономарева, то тут надо всю тройку отметить. Захар Бардаков показал энергию тоже. Важно, что все это звено соорудило моменты для центрального нападающего. Нужно эту встречу забыть и готовиться к матчу с чехами.

Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года.

(Сергей Федоров)