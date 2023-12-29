Алексей Дементьев: «При отсутствии противостояния России и Канады хоккей становится пресным»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказал мнение насчет проходящего в Швеции молодежного чемпионата мира.

«Молодежный чемпионат мира идет своим чередом, каждый год это интересное соревнование, — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева. — Конечно, нашим болельщикам и специалистам хотелось бы видеть этот турнир с участием сборной России. Причем у нас большой выбор сильных хоккеистов этой возрастной группы, что позволило бы соревноваться за медали на чемпионате мира. На текущий момент самым большим сюрпризом являются неудачи финнов — два поражения в стартовых матчах.

Также успешная игра словаков и поражение чехов, у которых достаточное количество мастеровитых хоккеистов, но они пассивно играют в обороне и предоставляют массу возможностей атакующим игрокам соперникам. Радует сборная Германии, в воротах которой играет небольшого роста, никому не известный вратарь Филипп Дитль. По поводу американцев и канадцев говорить нечего — они катком проходятся по соперникам».

Турнир в третий раз подряд проходит без сборной России, которая не участвует из-за отстранения.

«При отсутствии противостояния сборной России с американцами, шведами, финнами, а тем более канадцами хоккей становится несколько пресным, хоть и остается достаточно интересным. Хоккейное противостояние, помноженное на противостояние систем, давало интригу и интерес, который подогревался телевидением и журналистами.

В КХЛ мода на молодых игроков — в Нижнем Новгороде и частично в других командах. Привлечение в «Торпедо» Силаева, Артамонова, Свищева и других демонстрирует остальным клубам возможности и таланты молодых хоккеистов. Мы получим огромный пласт игроков, имеющих опыт соревнований на взрослом уровне. И на молодежном чемпионате мира будет другой подход. Сейчас давая опыт талантливым хоккеистам в КХЛ, команды готовят очередную плеяду конкурентоспособных на молодежном уровне игроков», — заявил Дементьев.