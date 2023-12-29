Норвегия и Словакия забросили 12 шайб в матче МЧМ

Сборная Словакии обыграла Норвегию в матче молодежного чемпионата мира — 8:4.

Дублем за словаков отметились Сервац Петровски и Далибор Дворски. По одной шайбе забросили Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Петер Репчик и Лука Радивоевич.

За норвежцев дважды отличился Микаэль Брандсег-Нигар. По одному голу на счету Стиана Сольберга и Петтера Вестерхейма.

Словакия (9 очков) после 3 матчей лидирует в группе B. Норвегия (0) идет последней в группе.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Норвегия U20 — Словакия U20 — 4:8 (1:2, 0:5, 3:1)

Голы: Брандсег-Нигар — 1, 3:08 — 1:0. Гонзек — 3 (бол., Петровски, Мисяк), 13:35 — 1:1. Пекарчик — 1 (Дворски), 14:02 — 1:2. Дворски — 1 (бол., Репчик, Мешар), 23:43 — 1:3. Петровски — 4 (Штрбак, Мешар), 26:03 — 1:4. Петровски — 5 (Сикора, Штрбак), 27:10 — 1:5. Репчик — 3 (бол., Дворски, Штрбак), 32:30 — 1:6. Радивоевич — 1 (бол., Мисяк, Петровски), 34:08 — 1:7. Сольберг — 1 (Йонсен, Вольд), 48:34 — 2:7. Дворски — 2 (бол., Мешар), 53:40 — 2:8. Вестерхейм — 2 (Брандсег-Нигар, Стин), 54:22 — 3:8. Магнуссен — 1 (бол., Вестерхейм, Кох), 54:57 — 4:8.

Вратари: Хаген Арсунд (Лундберг, 27:10) — Гаян.

Штраф: 26 — 12.

Броски: 26 (4+9+13) — 35 (10+15+10).

Судьи: Ондрачек, Янг.

29 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.