МЧМ 2024: расписание матчей и онлайн-результаты игр 29 декабря
29 декабря, пятница
Группа A
Латвия — Финляндия — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Лассила — 2 (бол., Халттунен, Кулонумми), 14:15 — 0:1. Пулккинен — 1 (Хямеэнахо, Лассила), 15:13 — 0:2. Халттунен — 2 (бол., Лассила, Нюман), 28:59 — 0:3. Кескинен — 1 (бол., Лассила, Хемминг), 40:47 — 0:4.
Вратари: Роловс — Вали.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 23 (3+7+13) — 43 (20+14+9).
Судьи: Кольмюллер, Хинтердоблер.
29 декабря. Гетеборг. Scandinavium.
21.30. Канада — Швеция
Группа B
Норвегия — Словакия — 4:8 (1:2, 0:5, 3:1)
Голы: Брандсег-Нигар — 1, 3:08 — 1:0. Гонзек — 3 (бол., Петровски, Мисяк), 13:35 — 1:1. Пекарчик — 1 (Дворски), 14:02 — 1:2. Дворски — 1 (бол., Репчик, Мешар), 23:43 — 1:3. Петровски — 4 (Штрбак, Мешар), 26:03 — 1:4. Петровски — 5 (Сикора, Штрбак), 27:10 — 1:5. Репчик — 3 (бол., Дворски, Штрбак), 32:30 — 1:6. Радивоевич — 1 (бол., Мисяк, Петровски), 34:08 — 1:7. Сольберг — 1 (Йонсен, Вольд), 48:34 — 2:7. Дворски — 2 (бол., Мешар), 53:40 — 2:8. Вестерхейм — 2 (Брандсег-Нигар, Стин), 54:22 — 3:8. Магнуссен — 1 (бол., Вестерхейм, Кох), 54:57 — 4:8.
Вратари: Хаген Арсунд (Лундберг, 27:10) — Гаян.
Штраф: 26 — 12.
Броски: 26 (4+9+13) — 35 (10+15+10).
Судьи: Ондрачек, Янг.
29 декабря. Гетеборг. Frolundaborg.
19.00. Чехия — США
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