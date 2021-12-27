«А почему такой чудовищный показ?» Футбольный комментатор Генич удивился качеству трансляции МЧМ
01:22
Футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал качество трансляции матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции. Напомним, что встреча проходит в канадском городе Ред-Дир.
«А почему такой чудовищный показ МЧМ? Камера прямо у скамеек что ли?» — поинтересовался Генич в Twitter.
Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
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