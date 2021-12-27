«А почему такой чудовищный показ?» Футбольный комментатор Генич удивился качеству трансляции МЧМ

Футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал качество трансляции матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции. Напомним, что встреча проходит в канадском городе Ред-Дир.

«А почему такой чудовищный показ МЧМ? Камера прямо у скамеек что ли?» — поинтересовался Генич в Twitter.

А почему такой чудовищный показ МЧМ? Камера прямо у скамеек что ли?) — Константин Генич (@GenichK) December 26, 2021

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.