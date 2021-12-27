МЧМ по хоккею 2022
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«А почему такой чудовищный показ?» Футбольный комментатор Генич удивился качеству трансляции МЧМ

01:22
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Футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал качество трансляции матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Швеции. Напомним, что встреча проходит в канадском городе Ред-Дир.

«А почему такой чудовищный показ МЧМ? Камера прямо у скамеек что ли?» — поинтересовался Генич в Twitter.

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде