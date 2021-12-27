Молодежная сборная России проигрывает Швеции после первого периода матча МЧМ-2022

Молодежная сборная России играет с командой Швеции на старте группового этапа молодежного чемпионата мира. После первого периода россияне уступают со счетом 0:1.

Шведы открыли счет, реализовав первый бросок в створ. В большинстве отличился нападающий Оскар Олауссон.