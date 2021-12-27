МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Молодежная сборная России проигрывает Швеции после первого периода матча МЧМ-2022

01:11
Теги:

Молодежная сборная России играет с командой Швеции на старте группового этапа молодежного чемпионата мира. После первого периода россияне уступают со счетом 0:1.

Шведы открыли счет, реализовав первый бросок в створ. В большинстве отличился нападающий Оскар Олауссон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Daily Express сообщил о планах Британии эвакуировать военных с территории Украины
1
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде