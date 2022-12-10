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Сегодня, 07:15

Овечкин не смог пробить вратаря, но все равно забил. До нового рекорда — рукой подать

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
А еще Александр Великий не уходил со льда почти пять минут. До Горди Хоу осталось всего пять шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Ларссон — 3 (Гики, Кулман), 17:51 — 0:1. Манта — 7 (Ирвин, Алексеев), 25:20 — 1:1. Юханссон — 6 (бол., Милано, Овечкин), 33:15 — 2:1. Эллер — 5 (п.в., Манта), 58:54 — 3:1. Овечкин — 16 (п.в., Кузнецов, Карлсон), 59:56 — 4:1.
Вратари: Линдгрен — Грубауэр (58:29 — 58:54, 59:05 — 59:56).
Штраф: 4 — 9.
Броски: 38 (12+15+11) — 26 (6+6+14).
Наши: Алексеев (7.42/0/+1), Кузнецов (17.59/2/+1), Овечкин (23.50/9/+1) — -.
10 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» вернулся домой после длительной выездной серии и одержал третью победу подряд. Команда Питера Лавиолетта до сих пор испытывает серьезные кадровые проблемы, но даже в таких условиях нащупала свою игру и продолжает исправно набирать очки. На этот раз в столицу США пожаловал горячий в этом сезоне «Сиэтл», но теплого приема ожидаемо не получил. Совсем недавно команды встречались на льду «Кракенов», где «Кэпиталз» уступили в овертайме, поэтому «Вашингтон» был предельно мотивирован для реванша.

Хозяева с первых минут включили активный прессинг и постоянно нагружали работой Филиппа Грубауэра. Немецкий вратарь хорошо знаком со льдом «Кэпитал-Уан Арены», а в 2018-м выигрывал с Александром Овечкиным Кубок Стэнли. Скучать ему сегодня, конечно же, не пришлось. Российский форвард нанес по воротам Грубауэра девять бросков (больше всех в матче) и в этом компоненте хозяева значительно превосходили соперника. «Сиэтл» долго не мог включиться в игру, но при этом все равно забил первым.

Гол Адама Ларссона только разозлил игроков «Кэпиталз» и уже в начале второго периода Энтони Манта восстановил равновесие, забросив седьмую шайбу в текущем чемпионате. Примечательно, что в голевой атаке поучаствовал Александр Алексеев, который записал на свой счет первый балл в НХЛ. Это всего его шестой матч за два сезона в лиге, и только недавно он восстановился после операции на плече, которую перенес минувшим летом. С учетом большого лазарета команды у россиянина появился хороший шанс заявить о себе.

Но, к сожалению, доиграть встречу Алексеев не смог. Защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк провел против россиянина грязный силовой прием, за что справедливо получил удаление до конца игры. Выглядел эпизод жутко, а Александру понадобилось время, чтобы прийти в себя. Он отправился в раздевалку и на лед больше не вернулся. Пока о состоянии его здоровья ничего не известно, но после такого удара нельзя исключать сотрясение. Судя по всему, список травмированных у «Вашингтона» никогда не закончится.

В результате хозяева получили пятиминутное большинство, а Овечкин провел сумасшедшую по времени смену — 4:57. Забить у него не получилось, но форвард поучаствовал в заброшенной шайбе Маркуса Юханссона. Александр набрал хорошую форму и в последних 11 матчах отметился 15 (8+7) очками. Интересно, что в этом сезоне при 22 голах «Вашингтона» в большинстве, он находился на льду в 21 удачной попытке.

В третьем периоде «Сиэтл» впервые за матч стал напоминать нынешних себя. Команда нанесла 14 бросков по воротам Чарли Линдгрена, но голкипер «Вашингтона» был надежен. В одном из эпизодов после броска Мэттью Бенирса его спасла перекладина, но сравнять счет гости так и не смогли. Ларс Эллер в концовке поразил уже пустые ворота, а затем во втором матче подряд это сделал и Овечкин. Для Александра это 796-я шайба в регулярных чемпионатах НХЛ и в списке снайперов Горди Хоу стал еще ближе (801).

Форвард забил в пустые ворота в 52-й раз за карьеру в НХЛ, а до рекорда Уэйна Гретцки по этому показателю россиянину осталось всего четыре шайбы. «Всем интересно то, сколько Алекс забил, а не как. Потом никто не вспомнит о таких деталях», — сказал партнер Овечкина Дилан Строум. И не согласиться с ним действительно трудно. Капитан «Вашингтона» продолжает снайперскую погоню, а дальше его команду ждет трудный выездной матч против «Виннипега».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
6
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