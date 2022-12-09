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Сегодня, 08:15

Канадская звезда гонится за рекордом века. Он набирает очки уже 21 матч подряд!

Отдел хоккея «СЭ»
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Форвард «Торонто» Митч Марнер празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Митч Марнер — один из самых ярких игроков сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Голы: Энгвалль — 4 (бол., Тимминс, Керфут), 25:10 — 1:0. Кампф — 4 (Хольмберг, Броди), 25:36 — 2:0. Нюландер — 15 (Бантинг, Холл), 26:16 — 3:0. Марнер — 11, 33:29 — 4:0. Мэттьюс — 14 (Нюландер, Бантинг), 49:37 — 5:0.
Вратари: Самсонов — Куик.
Штраф: 12 — 11.
Броски: 41 (15+15+11) — 29 (7+9+13).
Торонто. Scotiabank Arena. 18 567 зрителей.

Митч Марнер — один из самых ярких игроков НХЛ уже много лет. Его не принято относить к суперзвездам, но от Марнера всегда ждут чего-то удивительного. Финта, гола, передачи, которые не могут повторить другие. Но в этом сезоне он решил погнаться за рекордом века.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн в сезоне-2015/16 набирал очки 26 матчей подряд — это рекорд XXI века. И Марнер твердо намерен его побить.

В матче с «Лос-Анджелесом» «Торонто» начал уничтожать соперника во втором периоде. За минуту с небольшим отличились Энгвалл, Кампф и Нюландер, но Марнер результативных действий не совершил. Все, рекорда не будет? Нет, упертый канадец все-таки добился своего, забросил четвертую шайбу своей команды в матче.

«Торонто» очень хорош в этом сезоне, а Марнер — его главная звезда. Но вряд ли успехи команды были бы возможны без качественной игры вратарей. Реанимировал свою карьеру в лиге Мэтт Мюррэй, а Илья Самсонов показал, что в «Вашингтоне» на нем рано поставили крест. Сегодня он отразил все 29 бросков по своим воротам и отыграл первый матч на «ноль» за канадский клуб.

Митч Марнер
Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 25 17 8 35
2 Даллас 27 15 12 35
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 29 14 15 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 26 13 13 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
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14.12
9.12 03:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 5 : 2
9.12 03:00
Торонто – Лос-Анджелес
 5 : 0
9.12 03:00
Флорида – Детройт
 5 : 1
9.12 04:00
Сент-Луис – Виннипег
 2 : 5
9.12 04:30
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 4 : 3 ОТ
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 27 44
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

26 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
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