Царь Игорь возвращается. Шестеркин остановил обладателя Кубка Стэнли

Голкипер «Рейнджерс» отразил 41 бросок, Валерий Ничушкин снова на льду после операции, а Артемий Панарин классно исполнил победный буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рантанен — 16 (Ньюхук, Жирар), 14:38 — 1:0. Шнайдер — 4 (Панарин, Гудроу), 24:56 — 1:1.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Георгиев — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 42 (12+14+11+5) — 29 (8+15+5+1).

Наши: Ничушкин (22.02/3/+1) — Панарин (20.24/1/+1).

10 декабря. Денвер. Ball Arena. 18112 зрителей.

Вывеска матча между «Колорадо» и «Рэйнджерс» была одной из главных среди всего игрового дня. Во-первых, дуэль бывших партнеров по команде Александра Георгиева и Игоря Шестеркина вряд ли даст кому-то заскучать. Во-вторых, наконец-то вернулся Валерий Ничушкин, которого очень ждали многие российские болельщики. После мощно старта с 12 (7+5) очками в семи матчах нападающий пропустил месяц из-за операции на голеностопе, но теперь он снова готов помогать команде.

Однако, у «Эвеланш» по-прежнему отсутствуют десять игроков основного состава, а на четыре недели вылетел даже Нэйтэн Маккиннон. В такой сложный отрезок от россиянина ждут лидерских качеств. Сегодня Валерий провел на площадке 22 минуты (третий показатель среди нападающий команды), нанес три броска по воротам «Рейнджерс», заработал полезность «+1», но остался без набранных очков. Переиграть Шестеркина оказалось очень непросто, а российский голкипер настолько поймал кураж, что отразил за матч 41 бросок.

Во-многом благодаря уверенным действиям Игоря «Колорадо» не сумел одержать победу, хотя на протяжении большей части игры команда классно выглядела в атаке. Особенно мощным у хозяев получился третий период, но Шестеркин был надежен. Одним из самых ярких моментов в его исполнении стал сейв клюшкой за две секунды до окончания овертайма. Игорь был признан второй звездой встречи после Мики Зибанежада, а в серии буллитов справился с двумя бросками. Начало сезона получилось для Шестеркина непростым, но, кажется, уверенность снова возвращается к голкиперу.

В последнее время Артемия Панарина чаще ругают, чем хвалят, но сегодня форвард был полезен на обеих сторонах площадки. Старался активно помогать партнерам в обороне, а также поучаствовал в заброшенной шайбе. В последних четырех матчах россиянин восемь раз ассистировал партнерам, и продолжил эту серию, создав гол для Брэйдена Шнайдера. Артемий продолжает держать планку элитного диспетчера и теперь за карьеру в НХЛ у него 410 результативных передач в 537 играх.