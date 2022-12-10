Царь Игорь возвращается. Шестеркин остановил обладателя Кубка Стэнли
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Рейнджерс» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рантанен — 16 (Ньюхук, Жирар), 14:38 — 1:0. Шнайдер — 4 (Панарин, Гудроу), 24:56 — 1:1.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Георгиев — Шестеркин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 42 (12+14+11+5) — 29 (8+15+5+1).
Наши: Ничушкин (22.02/3/+1) — Панарин (20.24/1/+1).
10 декабря. Денвер. Ball Arena. 18112 зрителей.
Вывеска матча между «Колорадо» и «Рэйнджерс» была одной из главных среди всего игрового дня. Во-первых, дуэль бывших партнеров по команде Александра Георгиева и Игоря Шестеркина вряд ли даст кому-то заскучать. Во-вторых, наконец-то вернулся Валерий Ничушкин, которого очень ждали многие российские болельщики. После мощно старта с 12 (7+5) очками в семи матчах нападающий пропустил месяц из-за операции на голеностопе, но теперь он снова готов помогать команде.
Однако, у «Эвеланш» по-прежнему отсутствуют десять игроков основного состава, а на четыре недели вылетел даже Нэйтэн Маккиннон. В такой сложный отрезок от россиянина ждут лидерских качеств. Сегодня Валерий провел на площадке 22 минуты (третий показатель среди нападающий команды), нанес три броска по воротам «Рейнджерс», заработал полезность «+1», но остался без набранных очков. Переиграть Шестеркина оказалось очень непросто, а российский голкипер настолько поймал кураж, что отразил за матч 41 бросок.
Во-многом благодаря уверенным действиям Игоря «Колорадо» не сумел одержать победу, хотя на протяжении большей части игры команда классно выглядела в атаке. Особенно мощным у хозяев получился третий период, но Шестеркин был надежен. Одним из самых ярких моментов в его исполнении стал сейв клюшкой за две секунды до окончания овертайма. Игорь был признан второй звездой встречи после Мики Зибанежада, а в серии буллитов справился с двумя бросками. Начало сезона получилось для Шестеркина непростым, но, кажется, уверенность снова возвращается к голкиперу.
В последнее время Артемия Панарина чаще ругают, чем хвалят, но сегодня форвард был полезен на обеих сторонах площадки. Старался активно помогать партнерам в обороне, а также поучаствовал в заброшенной шайбе. В последних четырех матчах россиянин восемь раз ассистировал партнерам, и продолжил эту серию, создав гол для Брэйдена Шнайдера. Артемий продолжает держать планку элитного диспетчера и теперь за карьеру в НХЛ у него 410 результативных передач в 537 играх.
В серии буллитов россиянин также оказался продуктивен и на его счету победный бросок. Георгиев выиграл серию буллитов у Шестеркина в начале сезона в Нью-Йорке, но сегодня Игорю удался реванш. Однако, Александр тоже попал в тройку лучших игроков матча и справился с 28 бросками. Пока все выглядит так, что он нашел свою команду. Осталось только дождаться оптимального состава, потому что пора уже «Колорадо» подтверждать свои чемпионские амбиции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|27
|21
|6
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|27
|15
|12
|34
|4
|Айлендерс
|28
|17
|11
|34
|5
|Рейнджерс
|29
|14
|15
|33
|6
|Вашингтон
|29
|13
|16
|30
|7
|Филадельфия
|28
|9
|19
|24
|8
|Коламбус
|26
|9
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|21
|5
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|27
|12
|15
|26
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|18
|8
|37
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Колорадо
|25
|13
|12
|28
|4
|Миннесота
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|25
|8
|17
|20
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|20
|9
|41
|2
|Сиэтл
|26
|15
|11
|33
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|32
|4
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|28
|7
|21
|17
|10.12
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|4 : 1
|10.12
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|10.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|4 : 6
|10.12
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|1 : 3
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|5 : 2
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|4 : 3
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|1 : 6
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|2 : 1 ОТ
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|10.12
|22:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|28
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|28
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|28
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|27
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12