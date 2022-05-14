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Кучеров или Мэттьюс? Серия «Тампы» и «Торонто» — праздник, а седьмой матч — верх блаженства

В ночь на 15 мая «Торонто» — «Тампа-Бэй» проведут седьмой матч серии плей-офф НХЛ
Читать «СЭ» в
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Оцениваем шансы команд перед главной игрой.

В ночь с 14 на 15 мая состоится седьмой матч одной из самых ярких серий первого раунда Кубка Стэнли за последние годы. «Торонто» предпримет очередную попытку преодолеть проклятый рубеж, а заодно объявить, что в этом сезоне будет новый чемпион. Получится ли?

Некубковый хоккей

Высокая результативность — это всегда здорово. Но настоящие фанаты суровых кубковых битв относятся к этому явлению настороженно. То ли дело, две-три шайбы за две игры. Данное противостояние — про другое. В основном про ошибки. Их очень много, и они, как правило, результативные.

Почти в каждом матче у команд было по два-три выхода один на один. Лишь в игре под номером шесть этой порочной практике был положен конец, да и то отчасти. Шайба Энтони Сирелли (разумеется, в меньшинстве) после ошибки Михеева и безуспешно пытавшегося спасти положение Марка Джиордано вполне себе потянет на выход один на один.

Но все же откровенно проваливаться в обороне, как было в начале серии, команды перестали, а вот индивидуальные ошибки никуда не делись. Они, есть подозрение, все и решат. Вопрос лишь в том, кто больше их допустит и как они будут использованы.

Российский нападающий &laquo;Тампы-Бэй&raquo; Никита Кучеров. Кучеров спас «Тампу»! В суперсерии с «Торонто» будет седьмой матч

Василевский и мистер «Суп». В чем разница?

Давайте признаем, что российский голкипер проводит серию весьма средне, даже не заглядывая в статистику (спойлер: она хуже, чем у Кэмпбелла). Всего пару классных спасений за шесть игр — что бы это значило? С одной стороны, как бы ни ошибалась защита «Молний», там собрались не новички, и они помогают вратарю, а с другой — сам «Торонто» порой разыгрывает свои комбинации так, что Василевскому бывает непросто.

Но мы же привыкли к тому, что Андрей способен тащить то, что обычный вратарь пропускает, а этого попросту нет. Более того: выручает он не всегда. Достаточно вспомнить голы Маззина и Нюландера, когда вратарь «Тампы» пропускал кистевые броски под ловушкой. С разных позиций и дистанций.

Разница между вратарями в этой серии, пожалуй, заключается лишь в том, что от Василевского всегда ждешь какого-то лютого фокуса, а любой гол в ворота Кэмпбелла воспринимается как само собой. Но думаю, что «Суп» (вы же слышали, как фанаты «Торонто» требуют первого на обед в момент отраженных бросков вратарем своей команды) играет совершенно нормально. Для себя, разумеется.

Какой Хедман настоящий?

Одна из самых главных загадок этой серии — шведский защитник-великан. В каком месте его игру можно оценить объективно и беспристрастно? В третьем матче серии, где у него ноль очков и показатель полезности -3, или в четвертой игре, где он сделал две голевые передачи с показателем +4? Правда, полагаю, где-то посередине, но пока Хедман не выглядит непроходимым, как и Василевский — непробиваемым.

И вроде бы дело более или менее пошло на лад. В первой встрече, которая завершилась жестким выносом «Тампы» со счетом 0:5, именно после фирменных передач Кучерова дважды не забил Стэмкос, а ведь именно тот момент был самым подходящим, чтобы перевернуть ход встречи.

Глядя на показатель полезности Кучерова, понимаешь, что его так же колбасит, как и Хедмана, а основной плацдарм для пополнения личной статистики — это большинство, которое в этой серии существенно лучше именно у «Тампы»: 22 процента реализации против 16. В меньшинстве команды играют примерно одинаково. Точнее, одинаково безумно, так как забивали в меньшинстве и те и другие.

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У «Торонто» есть все, чтобы свергнуть чемпиона

Последние годы позора, когда над командой смеялись все, кто даже не знает, о каком виде спорта идет речь, все же остаются позади. И даже в том случае, если «Торонто» и на этот раз обломается в первом раунде. Изменения в лучшую сторону есть, пусть они не кажутся глобальными, так как один и тот же костяк выступает в команде уже давно. И то, что совершенно не удалось сделать Бэбкоку, вроде бы получается у Шелдона Кифа, хотя в глобальном смысле пока похвастаться особо нечем.

Отказавшись от измученного (60+ матчей за сезон стабильно) Фредрика Андерсена, клуб сделал ставку на неприметного Джека Кэмпбелла, а Петр Мразек, обменянный из «Каролины», не играет из-за травмы.

Оборона выглядит ровно. Вплоть до того, что Морган Райлли позволяет себе рассекать на позиции крайнего нападающего столь часто и раскованно, потому что твердо знает: его подстрахует Марнер или еще кто-то из краев, чего не было раньше вовсе.

К месту пришлись ветеран Марк Джордано и даже Илья Любушкин, которого откровенно приплющивало в начале серии, но потом он сумел переключиться, сыграв как истинный плеймейкер в одной из атак, а затем озверел настолько, что начал бросать по воротам.

С атомной атакой «Торонто» все более или менее понятно уже давно: Тавареса, Марнера и Мэттьюза наконец-то заставили делать то, чего раньше не существовало в природе, а именно: отрабатывать в обороне и копать на пятаке, то есть делать то, что качественно исполнял несколько лет в составе «Торонто» один из лучших третьих центров команды Зак Хайман, ныне помогающий «Эдмонтону» спасти серию против «Лос-Анджелеса».

Команде отчаянно не хватает лесорубов и дровосеков, способных достать всех и каждого на пустом месте. В плей-офф это отчасти удается Керфуту (не без ошибок), Блэкуэллу, Михееву и Энгваллю. Они могут как забить, так и выполнить самую грязную работу. Не забываем про старика Джейсона Спеццу, который хоть и играет по пять минут за матч, но в шестой игре принял участие в голевой атаке и вообще заряжает команду на подвиг не только на площадке, но и за ее пределами.

Так кто же выиграет? Чемпионская, но все же несколько подуставшая «Тампа» или меняющийся в лучшую сторону, но не безошибочный «Торонто»? Сумасшедшая серия, исход которой предсказать — дело совершенно безнадежное. Но не поэтому ли мы не спим и смотрим матчи розыгрыша Кубка Стэнли?

Александр Федоровский

Никита Кучеров
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
5
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3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
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3 Сент-Луис 82 49 33 109
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5 Нэшвилл 82 45 37 97
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1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
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5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
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Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
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2 - 4
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
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2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
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Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
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1. Калгари - Даллас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
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