Кучеров или Мэттьюс? Серия «Тампы» и «Торонто» — праздник, а седьмой матч — верх блаженства
В ночь с 14 на 15 мая состоится седьмой матч одной из самых ярких серий первого раунда Кубка Стэнли за последние годы. «Торонто» предпримет очередную попытку преодолеть проклятый рубеж, а заодно объявить, что в этом сезоне будет новый чемпион. Получится ли?
Некубковый хоккей
Высокая результативность — это всегда здорово. Но настоящие фанаты суровых кубковых битв относятся к этому явлению настороженно. То ли дело, две-три шайбы за две игры. Данное противостояние — про другое. В основном про ошибки. Их очень много, и они, как правило, результативные.
Почти в каждом матче у команд было по два-три выхода один на один. Лишь в игре под номером шесть этой порочной практике был положен конец, да и то отчасти. Шайба Энтони Сирелли (разумеется, в меньшинстве) после ошибки Михеева и безуспешно пытавшегося спасти положение Марка Джиордано вполне себе потянет на выход один на один.
Но все же откровенно проваливаться в обороне, как было в начале серии, команды перестали, а вот индивидуальные ошибки никуда не делись. Они, есть подозрение, все и решат. Вопрос лишь в том, кто больше их допустит и как они будут использованы.
Василевский и мистер «Суп». В чем разница?
Давайте признаем, что российский голкипер проводит серию весьма средне, даже не заглядывая в статистику (спойлер: она хуже, чем у Кэмпбелла). Всего пару классных спасений за шесть игр — что бы это значило? С одной стороны, как бы ни ошибалась защита «Молний», там собрались не новички, и они помогают вратарю, а с другой — сам «Торонто» порой разыгрывает свои комбинации так, что Василевскому бывает непросто.
Но мы же привыкли к тому, что Андрей способен тащить то, что обычный вратарь пропускает, а этого попросту нет. Более того: выручает он не всегда. Достаточно вспомнить голы Маззина и Нюландера, когда вратарь «Тампы» пропускал кистевые броски под ловушкой. С разных позиций и дистанций.
Разница между вратарями в этой серии, пожалуй, заключается лишь в том, что от Василевского всегда ждешь какого-то лютого фокуса, а любой гол в ворота Кэмпбелла воспринимается как само собой. Но думаю, что «Суп» (вы же слышали, как фанаты «Торонто» требуют первого на обед в момент отраженных бросков вратарем своей команды) играет совершенно нормально. Для себя, разумеется.
Какой Хедман настоящий?
Одна из самых главных загадок этой серии — шведский защитник-великан. В каком месте его игру можно оценить объективно и беспристрастно? В третьем матче серии, где у него ноль очков и показатель полезности -3, или в четвертой игре, где он сделал две голевые передачи с показателем +4? Правда, полагаю, где-то посередине, но пока Хедман не выглядит непроходимым, как и Василевский — непробиваемым.
И вроде бы дело более или менее пошло на лад. В первой встрече, которая завершилась жестким выносом «Тампы» со счетом 0:5, именно после фирменных передач Кучерова дважды не забил Стэмкос, а ведь именно тот момент был самым подходящим, чтобы перевернуть ход встречи.
Глядя на показатель полезности Кучерова, понимаешь, что его так же колбасит, как и Хедмана, а основной плацдарм для пополнения личной статистики — это большинство, которое в этой серии существенно лучше именно у «Тампы»: 22 процента реализации против 16. В меньшинстве команды играют примерно одинаково. Точнее, одинаково безумно, так как забивали в меньшинстве и те и другие.
У «Торонто» есть все, чтобы свергнуть чемпиона
Последние годы позора, когда над командой смеялись все, кто даже не знает, о каком виде спорта идет речь, все же остаются позади. И даже в том случае, если «Торонто» и на этот раз обломается в первом раунде. Изменения в лучшую сторону есть, пусть они не кажутся глобальными, так как один и тот же костяк выступает в команде уже давно. И то, что совершенно не удалось сделать Бэбкоку, вроде бы получается у Шелдона Кифа, хотя в глобальном смысле пока похвастаться особо нечем.
Отказавшись от измученного (60+ матчей за сезон стабильно) Фредрика Андерсена, клуб сделал ставку на неприметного Джека Кэмпбелла, а Петр Мразек, обменянный из «Каролины», не играет из-за травмы.
Оборона выглядит ровно. Вплоть до того, что Морган Райлли позволяет себе рассекать на позиции крайнего нападающего столь часто и раскованно, потому что твердо знает: его подстрахует Марнер или еще кто-то из краев, чего не было раньше вовсе.
К месту пришлись ветеран Марк Джордано и даже Илья Любушкин, которого откровенно приплющивало в начале серии, но потом он сумел переключиться, сыграв как истинный плеймейкер в одной из атак, а затем озверел настолько, что начал бросать по воротам.
С атомной атакой «Торонто» все более или менее понятно уже давно: Тавареса, Марнера и Мэттьюза наконец-то заставили делать то, чего раньше не существовало в природе, а именно: отрабатывать в обороне и копать на пятаке, то есть делать то, что качественно исполнял несколько лет в составе «Торонто» один из лучших третьих центров команды Зак Хайман, ныне помогающий «Эдмонтону» спасти серию против «Лос-Анджелеса».
Команде отчаянно не хватает лесорубов и дровосеков, способных достать всех и каждого на пустом месте. В плей-офф это отчасти удается Керфуту (не без ошибок), Блэкуэллу, Михееву и Энгваллю. Они могут как забить, так и выполнить самую грязную работу. Не забываем про старика Джейсона Спеццу, который хоть и играет по пять минут за матч, но в шестой игре принял участие в голевой атаке и вообще заряжает команду на подвиг не только на площадке, но и за ее пределами.
Так кто же выиграет? Чемпионская, но все же несколько подуставшая «Тампа» или меняющийся в лучшую сторону, но не безошибочный «Торонто»? Сумасшедшая серия, исход которой предсказать — дело совершенно безнадежное. Но не поэтому ли мы не спим и смотрим матчи розыгрыша Кубка Стэнли?
Александр Федоровский
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|6
|1.52
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67