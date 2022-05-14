Оцениваем шансы команд перед главной игрой.

В ночь с 14 на 15 мая состоится седьмой матч одной из самых ярких серий первого раунда Кубка Стэнли за последние годы. «Торонто» предпримет очередную попытку преодолеть проклятый рубеж, а заодно объявить, что в этом сезоне будет новый чемпион. Получится ли?

Некубковый хоккей

Высокая результативность — это всегда здорово. Но настоящие фанаты суровых кубковых битв относятся к этому явлению настороженно. То ли дело, две-три шайбы за две игры. Данное противостояние — про другое. В основном про ошибки. Их очень много, и они, как правило, результативные.

Почти в каждом матче у команд было по два-три выхода один на один. Лишь в игре под номером шесть этой порочной практике был положен конец, да и то отчасти. Шайба Энтони Сирелли (разумеется, в меньшинстве) после ошибки Михеева и безуспешно пытавшегося спасти положение Марка Джиордано вполне себе потянет на выход один на один.

Но все же откровенно проваливаться в обороне, как было в начале серии, команды перестали, а вот индивидуальные ошибки никуда не делись. Они, есть подозрение, все и решат. Вопрос лишь в том, кто больше их допустит и как они будут использованы.

Василевский и мистер «Суп». В чем разница?

Давайте признаем, что российский голкипер проводит серию весьма средне, даже не заглядывая в статистику (спойлер: она хуже, чем у Кэмпбелла). Всего пару классных спасений за шесть игр — что бы это значило? С одной стороны, как бы ни ошибалась защита «Молний», там собрались не новички, и они помогают вратарю, а с другой — сам «Торонто» порой разыгрывает свои комбинации так, что Василевскому бывает непросто.

Но мы же привыкли к тому, что Андрей способен тащить то, что обычный вратарь пропускает, а этого попросту нет. Более того: выручает он не всегда. Достаточно вспомнить голы Маззина и Нюландера, когда вратарь «Тампы» пропускал кистевые броски под ловушкой. С разных позиций и дистанций.

Разница между вратарями в этой серии, пожалуй, заключается лишь в том, что от Василевского всегда ждешь какого-то лютого фокуса, а любой гол в ворота Кэмпбелла воспринимается как само собой. Но думаю, что «Суп» (вы же слышали, как фанаты «Торонто» требуют первого на обед в момент отраженных бросков вратарем своей команды) играет совершенно нормально. Для себя, разумеется.

Какой Хедман настоящий?

Одна из самых главных загадок этой серии — шведский защитник-великан. В каком месте его игру можно оценить объективно и беспристрастно? В третьем матче серии, где у него ноль очков и показатель полезности -3, или в четвертой игре, где он сделал две голевые передачи с показателем +4? Правда, полагаю, где-то посередине, но пока Хедман не выглядит непроходимым, как и Василевский — непробиваемым.

И вроде бы дело более или менее пошло на лад. В первой встрече, которая завершилась жестким выносом «Тампы» со счетом 0:5, именно после фирменных передач Кучерова дважды не забил Стэмкос, а ведь именно тот момент был самым подходящим, чтобы перевернуть ход встречи.

Глядя на показатель полезности Кучерова, понимаешь, что его так же колбасит, как и Хедмана, а основной плацдарм для пополнения личной статистики — это большинство, которое в этой серии существенно лучше именно у «Тампы»: 22 процента реализации против 16. В меньшинстве команды играют примерно одинаково. Точнее, одинаково безумно, так как забивали в меньшинстве и те и другие.

У «Торонто» есть все, чтобы свергнуть чемпиона

Последние годы позора, когда над командой смеялись все, кто даже не знает, о каком виде спорта идет речь, все же остаются позади. И даже в том случае, если «Торонто» и на этот раз обломается в первом раунде. Изменения в лучшую сторону есть, пусть они не кажутся глобальными, так как один и тот же костяк выступает в команде уже давно. И то, что совершенно не удалось сделать Бэбкоку, вроде бы получается у Шелдона Кифа, хотя в глобальном смысле пока похвастаться особо нечем.

Отказавшись от измученного (60+ матчей за сезон стабильно) Фредрика Андерсена, клуб сделал ставку на неприметного Джека Кэмпбелла, а Петр Мразек, обменянный из «Каролины», не играет из-за травмы.

Оборона выглядит ровно. Вплоть до того, что Морган Райлли позволяет себе рассекать на позиции крайнего нападающего столь часто и раскованно, потому что твердо знает: его подстрахует Марнер или еще кто-то из краев, чего не было раньше вовсе.

К месту пришлись ветеран Марк Джордано и даже Илья Любушкин, которого откровенно приплющивало в начале серии, но потом он сумел переключиться, сыграв как истинный плеймейкер в одной из атак, а затем озверел настолько, что начал бросать по воротам.

С атомной атакой «Торонто» все более или менее понятно уже давно: Тавареса, Марнера и Мэттьюза наконец-то заставили делать то, чего раньше не существовало в природе, а именно: отрабатывать в обороне и копать на пятаке, то есть делать то, что качественно исполнял несколько лет в составе «Торонто» один из лучших третьих центров команды Зак Хайман, ныне помогающий «Эдмонтону» спасти серию против «Лос-Анджелеса».

Команде отчаянно не хватает лесорубов и дровосеков, способных достать всех и каждого на пустом месте. В плей-офф это отчасти удается Керфуту (не без ошибок), Блэкуэллу, Михееву и Энгваллю. Они могут как забить, так и выполнить самую грязную работу. Не забываем про старика Джейсона Спеццу, который хоть и играет по пять минут за матч, но в шестой игре принял участие в голевой атаке и вообще заряжает команду на подвиг не только на площадке, но и за ее пределами.

Так кто же выиграет? Чемпионская, но все же несколько подуставшая «Тампа» или меняющийся в лучшую сторону, но не безошибочный «Торонто»? Сумасшедшая серия, исход которой предсказать — дело совершенно безнадежное. Но не поэтому ли мы не спим и смотрим матчи розыгрыша Кубка Стэнли?

Александр Федоровский