Не вернуть ли Овечкину бывшего тренера? С ним он выиграл Кубок Стэнли

Барри Тротц, с которым «Вашингтон» победил в 2018 году, уволен из «Айлендерс» и ждет предложений.

«Кэпиталз» вылетают в первом раунде четыре года подряд

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли вслед за «Миннесотой». Овечкин (а также Кузнецов и Орлов) — вслед за Капризовым (и Куликовым). Суперзвезда старшего поколения — вслед за суперзвездой младшего. Тоже 2-4. Это первая победа «Флориды» в кубковой серии за 26 лет! Тут можно вспомнить, что основной вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский три года назад вообще впервые в истории выиграл серию плей-офф для «Коламбуса». Насколько же некубковые команды двукратному обладателю «Везины» достаются! Надеюсь, сейчас Боб переломит эту ситуацию. Два из трех последних поражений подряд, которые потерпели «Столичные», были в овертаймах, но сути дела это не меняет.

Четыре года подряд после выигрыша Кубка-2018 «Вашингтон» вылетает в первом раунде. Многие считают, что его «чемпионское окно» закрыто до конца последующей глобальной перезагрузки, которая займет много лет. Ти-Джей Оши немыслимым образом после серии перекладин и рикошетов заковырял при счете 2:3 за минуту до конца основного времени, но в овертайме «Кэпс» не продержались и четырех минут. Забил им штатный каратель в этой серии, еще два года назад обычный ролевик первой чемпионской «Тампы» Картер Верхэге — это был его шестой гол в серии! Для сравнения: у Александра Овечкина всего один.

Но нельзя не отметить и точное приобретение менеджмента «Флориды», перед дедлайном взявшего многолетнего капитана «Филадельфии» Клода Жиру. 34-летний форвард, конечно, в последнее время постарел и ослаб, но его огромный опыт и нацеленность на ворота — лишняя возможность не делать всю голевую ставку на лидеров — Юбердо с Барковым. Причем 15 марта Жиру провел тысячный матч в НХЛ (все — в «Филадельфии», и он стал лишь вторым игроком «Флайерз» после Бобби Кларка, кому это удалось), а 17-го его обменяли. Красиво! При счете 1:2 Жиру в третьем периоде сначала сам сравнял счет, затем отдал голевую Баркову, а в овертайме из-за ворот, развернувшись, выдал идеальный пас на дальнюю Верхэге. Мастер!

Увольнение Тротца из «Айлендерс» — глупость

А что касается «Вашингтона», то я бы обратил внимание на недавнюю безумную отставку главного тренера «Айлендерс» Барри Тротца. Того самого, который привел «Вашингтон» к кубку и тут же, летом 2018-го, возглавил клуб с Лонг-Айленда, предложивший ему (как раз контракт закончился) намного большие деньги, чем владелец «Кэпс» Тед Леонсис. В результате «Вашингтон» с тех пор ни разу не проходил дальше первого раунда, а «Айлендерс» с посредственным составом дважды подряд доходил до полуфинала, где поигрывал только будущему обладателю «Тампе». И то один раз в шести матчах, а другой — вообще в семи: так «Молнии» не сопротивлялся никто!

Но стоило один год не выйти в плей-офф, и то с девятого места на «Востоке», как Тротца выгнали. Редко доводится видеть в НХЛ такие менеджерские глупости. «Вашингтон», воспользуйся этим и возьми Барри назад! Вполне допускаю, что только он сможет доказать, что закрытое «чемпионское окно» — это все ерунда. У него отличные отношения с Овечкиным, он отлично понимает россиян, а его сын вообще несколько лет преподавал во Владимире. Он — тренер-победитель, единственный в истории клуба.

Да, сейчас там тоже работает человек, бравший трофей, — Питер Лавиолетт. Но, во-первых, это было очень давно (в «Каролине» в 2006 году, хотя и потом были проигранные финалы с «Филадельфией» и «Нэшвиллом»), а во-вторых, в «Вашингтоне», где он работает два сезона, у него идет не особо. Восьмое место в Восточной конференции в этом сезоне и два вылета в первом круге Кубка — не то, чего от него ждали. Конечно, далеко не всегда верен путь поиска будущего в прошлом. Но если уж с беззвездным «Айлендерс» Тротц доходил до полуфинала, причем дважды подряд, то почему не смог бы вернуть кубковую жизнь «Вашингтону»?