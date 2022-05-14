Не вернуть ли Овечкину бывшего тренера? С ним он выиграл Кубок Стэнли
«Кэпиталз» вылетают в первом раунде четыре года подряд
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли вслед за «Миннесотой». Овечкин (а также Кузнецов и Орлов) — вслед за Капризовым (и Куликовым). Суперзвезда старшего поколения — вслед за суперзвездой младшего. Тоже 2-4. Это первая победа «Флориды» в кубковой серии за 26 лет! Тут можно вспомнить, что основной вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский три года назад вообще впервые в истории выиграл серию плей-офф для «Коламбуса». Насколько же некубковые команды двукратному обладателю «Везины» достаются! Надеюсь, сейчас Боб переломит эту ситуацию. Два из трех последних поражений подряд, которые потерпели «Столичные», были в овертаймах, но сути дела это не меняет.
Четыре года подряд после выигрыша Кубка-2018 «Вашингтон» вылетает в первом раунде. Многие считают, что его «чемпионское окно» закрыто до конца последующей глобальной перезагрузки, которая займет много лет. Ти-Джей Оши немыслимым образом после серии перекладин и рикошетов заковырял при счете 2:3 за минуту до конца основного времени, но в овертайме «Кэпс» не продержались и четырех минут. Забил им штатный каратель в этой серии, еще два года назад обычный ролевик первой чемпионской «Тампы» Картер Верхэге — это был его шестой гол в серии! Для сравнения: у Александра Овечкина всего один.
Но нельзя не отметить и точное приобретение менеджмента «Флориды», перед дедлайном взявшего многолетнего капитана «Филадельфии» Клода Жиру. 34-летний форвард, конечно, в последнее время постарел и ослаб, но его огромный опыт и нацеленность на ворота — лишняя возможность не делать всю голевую ставку на лидеров — Юбердо с Барковым. Причем 15 марта Жиру провел тысячный матч в НХЛ (все — в «Филадельфии», и он стал лишь вторым игроком «Флайерз» после Бобби Кларка, кому это удалось), а 17-го его обменяли. Красиво! При счете 1:2 Жиру в третьем периоде сначала сам сравнял счет, затем отдал голевую Баркову, а в овертайме из-за ворот, развернувшись, выдал идеальный пас на дальнюю Верхэге. Мастер!
Увольнение Тротца из «Айлендерс» — глупость
А что касается «Вашингтона», то я бы обратил внимание на недавнюю безумную отставку главного тренера «Айлендерс» Барри Тротца. Того самого, который привел «Вашингтон» к кубку и тут же, летом 2018-го, возглавил клуб с Лонг-Айленда, предложивший ему (как раз контракт закончился) намного большие деньги, чем владелец «Кэпс» Тед Леонсис. В результате «Вашингтон» с тех пор ни разу не проходил дальше первого раунда, а «Айлендерс» с посредственным составом дважды подряд доходил до полуфинала, где поигрывал только будущему обладателю «Тампе». И то один раз в шести матчах, а другой — вообще в семи: так «Молнии» не сопротивлялся никто!
Но стоило один год не выйти в плей-офф, и то с девятого места на «Востоке», как Тротца выгнали. Редко доводится видеть в НХЛ такие менеджерские глупости. «Вашингтон», воспользуйся этим и возьми Барри назад! Вполне допускаю, что только он сможет доказать, что закрытое «чемпионское окно» — это все ерунда. У него отличные отношения с Овечкиным, он отлично понимает россиян, а его сын вообще несколько лет преподавал во Владимире. Он — тренер-победитель, единственный в истории клуба.
Да, сейчас там тоже работает человек, бравший трофей, — Питер Лавиолетт. Но, во-первых, это было очень давно (в «Каролине» в 2006 году, хотя и потом были проигранные финалы с «Филадельфией» и «Нэшвиллом»), а во-вторых, в «Вашингтоне», где он работает два сезона, у него идет не особо. Восьмое место в Восточной конференции в этом сезоне и два вылета в первом круге Кубка — не то, чего от него ждали. Конечно, далеко не всегда верен путь поиска будущего в прошлом. Но если уж с беззвездным «Айлендерс» Тротц доходил до полуфинала, причем дважды подряд, то почему не смог бы вернуть кубковую жизнь «Вашингтону»?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|6
|1.52
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67