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Не вернуть ли Овечкину бывшего тренера? С ним он выиграл Кубок Стэнли

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Овечкин и Барри Тротц.
Фото Nova Caps
Барри Тротц, с которым «Вашингтон» победил в 2018 году, уволен из «Айлендерс» и ждет предложений.

«Кэпиталз» вылетают в первом раунде четыре года подряд

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли вслед за «Миннесотой». Овечкин (а также Кузнецов и Орлов) — вслед за Капризовым (и Куликовым). Суперзвезда старшего поколения — вслед за суперзвездой младшего. Тоже 2-4. Это первая победа «Флориды» в кубковой серии за 26 лет! Тут можно вспомнить, что основной вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский три года назад вообще впервые в истории выиграл серию плей-офф для «Коламбуса». Насколько же некубковые команды двукратному обладателю «Везины» достаются! Надеюсь, сейчас Боб переломит эту ситуацию. Два из трех последних поражений подряд, которые потерпели «Столичные», были в овертаймах, но сути дела это не меняет.

Александр Овечкин. Овечкина не за что ругать после вылета «Вашингтона». Столичный топ-клуб угасает, и это нормально

Четыре года подряд после выигрыша Кубка-2018 «Вашингтон» вылетает в первом раунде. Многие считают, что его «чемпионское окно» закрыто до конца последующей глобальной перезагрузки, которая займет много лет. Ти-Джей Оши немыслимым образом после серии перекладин и рикошетов заковырял при счете 2:3 за минуту до конца основного времени, но в овертайме «Кэпс» не продержались и четырех минут. Забил им штатный каратель в этой серии, еще два года назад обычный ролевик первой чемпионской «Тампы» Картер Верхэге — это был его шестой гол в серии! Для сравнения: у Александра Овечкина всего один.

Но нельзя не отметить и точное приобретение менеджмента «Флориды», перед дедлайном взявшего многолетнего капитана «Филадельфии» Клода Жиру. 34-летний форвард, конечно, в последнее время постарел и ослаб, но его огромный опыт и нацеленность на ворота — лишняя возможность не делать всю голевую ставку на лидеров — Юбердо с Барковым. Причем 15 марта Жиру провел тысячный матч в НХЛ (все — в «Филадельфии», и он стал лишь вторым игроком «Флайерз» после Бобби Кларка, кому это удалось), а 17-го его обменяли. Красиво! При счете 1:2 Жиру в третьем периоде сначала сам сравнял счет, затем отдал голевую Баркову, а в овертайме из-за ворот, развернувшись, выдал идеальный пас на дальнюю Верхэге. Мастер!

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский и&nbsp;капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин после матча. «Поганая ситуация». Что говорят Овечкин и остальные о вылете «Вашингтона»

Увольнение Тротца из «Айлендерс» — глупость

А что касается «Вашингтона», то я бы обратил внимание на недавнюю безумную отставку главного тренера «Айлендерс» Барри Тротца. Того самого, который привел «Вашингтон» к кубку и тут же, летом 2018-го, возглавил клуб с Лонг-Айленда, предложивший ему (как раз контракт закончился) намного большие деньги, чем владелец «Кэпс» Тед Леонсис. В результате «Вашингтон» с тех пор ни разу не проходил дальше первого раунда, а «Айлендерс» с посредственным составом дважды подряд доходил до полуфинала, где поигрывал только будущему обладателю «Тампе». И то один раз в шести матчах, а другой — вообще в семи: так «Молнии» не сопротивлялся никто!

Барри Тротц с&nbsp;хоккеистами &laquo;Айлендерс&raquo;. Бывший тренер Овечкина потерял работу. Где он окажется?

Но стоило один год не выйти в плей-офф, и то с девятого места на «Востоке», как Тротца выгнали. Редко доводится видеть в НХЛ такие менеджерские глупости. «Вашингтон», воспользуйся этим и возьми Барри назад! Вполне допускаю, что только он сможет доказать, что закрытое «чемпионское окно» — это все ерунда. У него отличные отношения с Овечкиным, он отлично понимает россиян, а его сын вообще несколько лет преподавал во Владимире. Он — тренер-победитель, единственный в истории клуба.

Да, сейчас там тоже работает человек, бравший трофей, — Питер Лавиолетт. Но, во-первых, это было очень давно (в «Каролине» в 2006 году, хотя и потом были проигранные финалы с «Филадельфией» и «Нэшвиллом»), а во-вторых, в «Вашингтоне», где он работает два сезона, у него идет не особо. Восьмое место в Восточной конференции в этом сезоне и два вылета в первом круге Кубка — не то, чего от него ждали. Конечно, далеко не всегда верен путь поиска будущего в прошлом. Но если уж с беззвездным «Айлендерс» Тротц доходил до полуфинала, причем дважды подряд, то почему не смог бы вернуть кубковую жизнь «Вашингтону»?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Барри Тротц
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«Поганая ситуация». Что говорят Овечкин и остальные о вылете «Вашингтона»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
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6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
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6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
0 - 0
3 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
3 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
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3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
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3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
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6 - 0
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2 - 8
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4 - 0
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4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
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0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
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2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
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6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
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Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
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0 - 4
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2 - 5
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
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