Бывший тренер Овечкина потерял работу. Где он окажется?

Увольнение Барри Тротца с поста главного тренера «Айлендерс» выглядит разумным шагом, если использовать логику, что за провал кто-то должен ответить головой. Перед стартом сезона подавляющее количество экспертов отводило «Айлендерс» роль одного из главных претендентов на титул. Основания для таких прогнозов были, но действительность по отношению к нью-йоркской команде внезапно оказалась очень суровой.

Шансы на плей-офф были утеряны уже к середине регулярного чемпионата. Длинная выездная серия на старте и проблемы с коронавирусом отразились на физическом состоянии игроков. Без свежести и быстрых ног системный хоккей по Тротцу начинает барахлить по полной программе.

Вторая часть сезона для «Айлендерс» сложилась получше, но генеральный менеджер Лу Ламорелло решился на резкий ход — имел на это право.

Тротц — классный специалист, способный вдохнуть жизнь в самый мертвый коллектив. Однако для работы вдолгую его методы не всегда подходят. Он достаточно предсказуемый тренер, требующий от игроков строгого следования системе. До тех пор пока это приносит результат, никто из игроков сильно роптать не будет. Но если начались проблемы, то они обязательно полезут наружу.

Барри Тротц. Фото USA Today Sports

Информации из клуба, которая прольет свет на внутренние процессы, по минимуму. Однако можно вспомнить ситуацию с Тротцем в «Вашингтоне». Там его не захотели оставлять даже после выигрыша первого в клубной истории Кубка Стэнли. Хоккеисты «Кэпиталз» были предельно дипломатичны, комментируя уход главного тренера. Между строк особого сожаления о расставании с Тротцем не читалось.

Между двумя случаями можно найти общие признаки — и в «Вашингтоне», и в «Айлендерс» костяк команды состоял из опытных игроков под 30 и за 30. Удержать их от проявления недовольства всегда сложно, если не менять тренировочный процесс и сохранять все по-старому. Тротц при всем к нему уважении консервативен.

Ламорелло предстоит еще разобраться в том, что необходимо делать дальше и способна ли хотя бы в теории его возрастная команда предпринять еще одну попытку побороться за Кубок Стэнли. Без работы уволенный им тренер точно не останется. Тротц умеет делать крепкую банду из того, что есть, начиная со строительства крепкого фундамента.

Барри Тротц. Фото USA Today Sports

Например, его легко представить в «Филадельфии», где жесткой рукой надо избавляться от анархии и устанавливать новый порядок. Дисциплина и основательность не помешают сейчас «Детройту», давно находящемуся в стадии перестройки. Но генеральному менеджеру Стиву Айзерману по душе всегда были более творческие специалисты. Не стоит забывать про «Вегас», который словно создан под системных тренеров.

Будущее старины Барри — одна из интриг ближайших недель. На месте руководства «Флайерс» я бы уже набирал номер Тротца. От этого назначения потенциально может выиграть новичок «Филадельфии» Иван Федотов. Ему стиль, в котором первое внимание уделяется обороне, подойдет для быстрейшей адаптации к НХЛ.