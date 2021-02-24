Лучший игрок НХЛ прямо сейчас: забивал олимпийскому чемпиону в 7 лет, выбил 500 очков быстрее Овечкина

Коннора Макдэвида не остановить — в этом сезоне у него уже 38 очков в 21 матче.

Сегодня нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил свою 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером» (4:3), сравняв счет при камбэке своей команды с 0:3. 97-й номер «Ойлерз» по-прежнему уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 38 (13+25) очков в 21 матче.

Макдэвид очаровывает своей игрой так, что, кажется, когда нападающий в отличной форме, ему по силам в одиночку разобраться с пятеркой соперников и вратарем. Катание, техника, бросок, физические данные — сейчас капитана «Эдмонтона» можно назвать главной звездой лиги.

18 февраля Макдэвид сделал две голевые передачи в матче с «Виннипегом» (3:2) и стал 492-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 369 игр — столько же, сколько и Сидни Кросби из «Питтсбурга». Сейчас на счету Макдэвида уже 506 (174+332) очков.

Форвард «Ойлерз» в очередной раз вписал свое имя в историю. Канадец вытеснил из десятки лучших Александра Овечкина, который выбил 500 очков за 373 матча. Теперь Макдэвида смело можно причислять к легендам мирового хоккея. Рассказываем, как начинал свою карьеру один из сильнейших игроков современности.

Самый кошмарный модник НХЛ

В канадских школьных тусовках хоккеисты всегда считались самыми крутыми парнями. Модные стрижки и одежда, внимание девчонок. Многим популярность кружила голову, но только не Макдэвиду. Коннор думал только о хоккее, что легко можно было понять по его внешнему виду: спортивный костюм с эмблемой команды и бейсболка на голове. Когда Макдэвид попал в НХЛ, парни в команде прикалывались над ним, называя самым кошмарным модником во всей лиге.

В три года Коннор встал на коньки и спустя некоторое время накручивал старших мальчишек в детской команде. Положенных занятий на льду будущему таланту не хватало, и он оттачивал мастерство дома в гараже. Фанерная стена стала отличной мишенью для бросков, а летом Макдэвид менял коньки на ролики и тренировал катание, объезжая конусы в виде банок. Перед началом упражнения он звал маму Келли, чтобы та засекла время на секундомере — так юный талант отслеживал результаты и следил за прогрессом. Иногда мама и бабушка выступали в роли вратаря, отбивая броски мальчика.

Мама всегда поддерживала Коннора. Она вдохновляла его, когда юному таланту не нравилось играть с одногодками, которых он обкатывал на одном коньке. Она мотивировала его развиваться и извлекать опыт из каждого матча с любым соперником. Коннор проявлял невероятную страсть к хоккею и уже в шесть лет уверял родителей, что станет профессиональным хоккеистом. Со временем семья Макдэвидов поняла, что сын не бросал слов на ветер.

— У Коннора всегда было отличное воображение. Он брал свои мягкие игрушки и расставлял их повсюду. Когда я спрашивала, чем он занимается, он отвечал: «Это фанаты», — рассказывала Келли Макдэвид.

Тренировки с отцом

Важную роль в становлении суперзвезды сыграл и его отец — Брайан Макдэвид, который воспитал в сыне дух настоящего профессионала. После тренировок с детской командой Коннор бежал домой и продолжал работать над дриблингом и бросками. Когда друзья звали его тусоваться, он отвечал, что его ждут дополнительные тренировки. Вместе с отцом они часами отрабатывали движения, которые вы можете наблюдать у Коннора на раскатках перед матчами. Самое главное, чему форварда научил отец, — это трудолюбие. Неважно, сколько голов ты забил или отдал голевых передач. С каждым днем ты должен становиться лучше и не переставать работать над собой. Это стало девизом Макдэвида, благодаря которому ему и удалось развить навыки до феноменального уровня.

Когда смотришь за Коннором, замечаешь, что иногда руки и голова не успевают за движением ног. Такой технике катания, помноженной на физическую мощь, может позавидовать каждый хоккеист. При этом, помимо космических индивидуальных качеств, форвард умеет читать игру на несколько ходов вперед. Вундеркинд — другого слова и не подберешь.

— У многих ребят руки ничего не делают, когда работают ноги. Если руками он пытается переиграть соперника, то ноги просто скользят, они теряют скорость и должны восстанавливать энергию. Коннору это не требуется, его нервная система и развитые двигательные навыки позволяют одновременно выполнять много задач. Одно дело — быстро кататься, но он делает на полной скорости такие вещи, которым тяжело противостоять, — рассказал The Hockey News тренер по катанию Джо Куинн, с которым Коннор работал с 6-го класса.

Культ Макдэвида

Макдэвид всю жизнь оставался в центре внимания. По детям он накручивал старших мальчишек. Известный в прошлом вратарь, олимпийский чемпион-2002 Кертис Джозеф, например, рассказывал, что Коннор забивал ему, когда Макди было всего семь лет. В 14 лет Федерация хоккея Канады разрешила ему выйти на драфт в Лиге Онтарио на год раньше положенного срока, чтобы не тратить время на игру со сверстниками. До этого подобной привилегии удостоились только защитник Аэрон Экблад и форвард Джон Таварес.

Коннор штамповал очки в OHL, и в скором времени ему доверили капитанскую нашивку. На драфте НХЛ 2015 года Макдэвида под 1-м номером выбрал «Эдмонтон». При этом вне льда Коннор оставался спокойным и даже флегматичным парнем, который контролировал собственное эго.

— Люди часто спрашивают, что мы делали, для того чтобы он остался таким приземленным, но я правда не знаю ответа. Нам часто приходилось подолгу ездить в поездки на машине с мальчиками, и это были отличные возможности для того, чтобы поговорить. Я — та, с кем он мог поговорить, если его что-то беспокоило. Мне кажется, мальчики иногда боятся говорить о каких-то вещах с папами. Наверное, потому, что им не хочется их разочаровать в чем-то, — признается Келли Макдэвид.

Дебютировав в НХЛ, Коннор попал под невероятный пресс общественности. Интервью, рекламные предложения, спонсорские контракты, джерси с его фамилией — в «Эдмонтоне» буквально началась макдэвидомания. Коннора прозвали наследником Уэйна Гретцки, и сейчас нападающий сполна оправдывает этот статус. В нынешнем сезоне канадец возглавляет бомбардирскую гонку с 37 (12+25) очками в 20 матчах и точно не собирается останавливаться.