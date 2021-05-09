Мы дождались нового Гретцки? Макдэвид выбил сотню даже в укороченной регулярке!

Парень с другой планеты.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 4:3 (1:0, 3:3, 0:0)

Голы: Макдэвид — 32 (Бир, Нерс), 0:45 — 1:0. Пулюярви — 15 (Макдэвид, Бэрри), 26:53 — 2:0. Миллер — 13, 29:12 — 2:1. Бойд — 4 (Веси), 31:40 — 2:2. Драйзайтль — 29 (бол., Нил, Макдэвид), 32:27 — 3:2. Граовац — 2 (Гаврилюк, Хьюз), 34:21 — 3:3. Драйзайтль — 30 (бол., Макдэвид, Нерс), 39:20 — 4:3.

Вратари: Смит — Демко (57:59).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 34 (12+19+3) — 25 (5+12+8).

Наши: — - -.

9 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Итоговый счет матча между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» интересовал немногих. «Касатки» официально еще не потеряли шансы на плей-офф, но когда Коннор Макдэвид может выбить сто очков в 53-й игре текущего чемпионата, кубковые перспективы «Кэнакс» уходят на второй план. Так сегодня и произошло. Капитан «Ойлерз» вновь провел феноменальный матч и затмил своей игрой все хоккейные события дня.

«Не думаю, что Макдэвид сильно расстроится, если не наберет 100 очков», — говорил на днях главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпет. Расстраиваться капитан его команды даже не собирался, ведь он прекрасно знал, что это достижение ему по силам. Перед игрой с «Ванкувером» до сотни оставалось четыре очка. Затягивать с финальным рывком канадец не стал и открыл счет уже на первой минуте матча.

«Есть ощущение, что в течение сезона он становится только сильнее. Это по-настоящему впечатляет, потому что я не думаю, что хоть кого-то в лиге пытаются прикрыть активнее, чем его», — прокомментировал игру своего соотечественника Уэйн Гретцки.

Кто-то может подумать, что Макдэвид зациклен на личной статистике, но это совершенно не так. Канадец всегда играет на команду и готов поделиться шайбой в любой момент. Интересен и тот факт, что около 70 процентов его передач в этом сезоне — первые. Вот и сегодня два его паса из трех напрямую помогли партнерам отличиться.

«Как команда, мы хотим, чтобы он набрал 100 очков. Он очень скромный парень, поэтому для коллектива это, пожалуй, значило бы даже больше, чем для него самого. Так что сейчас мы все стараемся играть на него, хотя он и сам — лучший распасовщик в мире», — говорил пару дней назад Леон Драйзайтль.

Скорость набора очков Макдэвида в этом сезоне просто поражает. Сегодня он провел седьмой матч с четырьмя баллами, а в 17-ти матчах текущей регулярки набирал по три очка. Интересно, что сотня в НХЛ ему покорилась уже в четвертый раз. Чтобы достичь этой планки в сезоне 2018/19 ему понадобилось 66 игр, 77 матчей в сезоне 2017/18 и 82 встречи в сезоне 2016/17.

«Я никогда не играл с игроком такого уровня. Даже близко никого не было. С огромным наслаждением наблюдаю за ним. Он отличный парень, помогает мне во время игр. С ним очень приятно находиться на льду. К тому же этот год получается для него особенным. Он не говорит об этом, просто выходит на площадку и делает свое дело», — сказал нападающий «Эдмонтона» Райан Маклауд.

Сегодня Макдэвид стал девятым игроком в истории НХЛ, который набрал 100 баллов за 53 матча или меньше. Ранее это удавалось только Уйэну Гретцки (11 раз), Марио Лемье (6), Яри Курри (2), Филу Эспозито (2), Яромиру Ягру, Берни Николлсу, Стиву Айзерману и Марселю Дионну. Однако в XXI веке сотня не покорялась никому быстрее, чем Макдэвиду.

Не стоит списывать все его феноменальные цифры на якобы неконкурентоспособность канадского дивизиона, где даже «Оттава», над которой многие смеялись, одержала восемь побед в последних десяти матчах. То, что делает Макдэвид — это история. В такие моменты нужно отложить весь скепсис и просто наслаждаться игрой этого гениального нападающего. В конце концов, мы и любим хоккей за такое волшебство на льду.