Первый раунд Кубка Стэнли — шикарное зрелище. Команды Овечкина, Капризова и Панарина рубятся насмерть

Только одна серия завершилась в четырех матчах.

Только одна серия первого раунда плей-офф НХЛ завершилась в четырех матчах. «Колорадо» не стало затягивать разборки с «Нэшвиллом» и отправило «Предаторз» в ранний отпуск. Еще одна может закончиться в пяти, но для этого «Питтсбургу» надо выиграть третий матч подряд у «Рейнджерс» с номинантом на «Везину» Игорем Шестеркиным. Остальные серии претендуют минимум на шесть встреч, но почти наверняка нас ждут семиматчевые триллеры.

С высокой вероятностью будущий чемпион начал плей-офф с мощной зарубы. И соперник, которого он пройдет в первом раунде, совсем не сладкая булочка. Вроде первый раунд, а сил и эмоций для прохода во второй требуется не меньше, чем на поздних стадиях. Для НХЛ это не открытие. Здесь все 16 команд (хорошо, почти все 16) претендуют на чемпионские сигары, и легких прогулок ждать не следует.

Возьмите серию «Вашингтона» и «Флориды». Там 2-2, и команды обменялись как разгромами, так и победами в одну-две шайбы. «Пантерз» и «Кэпиталз» предлагают свои козыри. Команды совершенно разные, в серии ничья — и нейтральным зрителям в кайф наблюдать за столкновением двух игровых философий. «Флорида» с монументальным Сергеем Бобровским в воротах против «Вашингтона» с не впечатляющими Ильей Самсоновым и Витеком Ванечеком.

Лидеры атаки «Флориды» Барков, Юбердо и Райнхарт сыграли за карьеру в плей-офф меньше матчей, чем Овечкин, Бэкстрем и Кузнецов в отдельно взятом чемпионском сезоне-2017/18. Считалось, что ветераны «Кэпс» едут с ярмарки, но им хватает ресурсов, чтобы зарубиться с лучшей командой регулярки. Вы понимаете, к чему приведет этот сюжет в пятом матче? Лично я — нет. Такими линиями первый раунд НХЛ и цепляет. Даже после некоторых побед нет чувства, что одна команда явно сильнее, а другая ей сильно уступает. Все ровненько, конек в конек, клюшка в клюшку.

Банда из «Колорадо» вынесла «Нэшвилл» за четыре матча, но там (для тех, кто не смотрел) в двух играх все было на тоненького. Да, 4-0, но этот ноль при большем везении и лучшей реализации моментов мог превратиться даже в два. А это минимум шесть матчей, и кто знает, не затрясло бы «Эвеланш» в конце долгой серии.

Показательно, как возросла конкуренция в плей-офф. Регулярка подарила две глобальные сенсации. «Айлендерс», которых относили к претендентам на титул, и крепкий середняк «Вегас» не попали в плей-офф. Раннее завершение чемпионата обитающих на дне «Сиэтла» и «Аризоны» или перестраивающихся «Коламбуса», «Ванкувера» или «Детройта» никого не удивило. Остальные претенденты на топ-8 конференций продолжили сезон после 30 апреля.

Пять серий первого раунда — это встречи «старичков» и только-только созревающих для больших дел команд. «Вашингтон», «Питтсбург», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Бостон» с опытными лидерами, прошедшими свой пик, против «Флориды», «Рейнджерс», «Калгари», «Эдмонтона» и «Каролины», где тренды задают новые звезды НХЛ. В регулярке опытные бойцы из первой пятерки по разным причинам не играли одинаково полезно в каждом матче. Силы не бесконечны, сказывались травмы, да и велика ли мотивация выплескиваться на первом этапе, если все решит плей-офф?

А там все поняли, что разрыва между той же «Флоридой» и «Вашингтоном» нет. Хотя по регулярке казалось иначе — что выигравшие Президентский кубок «Пантерз» явно сильнее престарелых «Кэпиталз» с нестабильными вратарями. Аналогичная картина в серии «Бостона» и победившей на «Востоке» «Каролины».

Можно уважать или презирать, хвалить или критиковать боссов НХЛ, но они делают многое, чтобы механизм работал и создавал интересующий тысячи любителей хоккея продукт. За дикую конкуренцию и триллеры уже в первом раунде — чего не хватает в других топ-чемпионатах — лига и клубы заслуживают респект. Поймал себя на мысли, что матчи плей-офф можно смотреть без дополнительной подготовки. Не зная фамилий игроков и историй команд. Градус, нерв и мастерство отдельных исполнителей цепляют без этого. Как и то, что иногда мастерство и скиллы не гарантируют успеха, и дальше проходит тот, кто лучше готов к мясорубке плей-офф. Как говорится: одни выходят играть, другие — выигрывать.