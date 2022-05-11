Первый раунд Кубка Стэнли — шикарное зрелище. Команды Овечкина, Капризова и Панарина рубятся насмерть
Только одна серия первого раунда плей-офф НХЛ завершилась в четырех матчах. «Колорадо» не стало затягивать разборки с «Нэшвиллом» и отправило «Предаторз» в ранний отпуск. Еще одна может закончиться в пяти, но для этого «Питтсбургу» надо выиграть третий матч подряд у «Рейнджерс» с номинантом на «Везину» Игорем Шестеркиным. Остальные серии претендуют минимум на шесть встреч, но почти наверняка нас ждут семиматчевые триллеры.
С высокой вероятностью будущий чемпион начал плей-офф с мощной зарубы. И соперник, которого он пройдет в первом раунде, совсем не сладкая булочка. Вроде первый раунд, а сил и эмоций для прохода во второй требуется не меньше, чем на поздних стадиях. Для НХЛ это не открытие. Здесь все 16 команд (хорошо, почти все 16) претендуют на чемпионские сигары, и легких прогулок ждать не следует.
Возьмите серию «Вашингтона» и «Флориды». Там 2-2, и команды обменялись как разгромами, так и победами в одну-две шайбы. «Пантерз» и «Кэпиталз» предлагают свои козыри. Команды совершенно разные, в серии ничья — и нейтральным зрителям в кайф наблюдать за столкновением двух игровых философий. «Флорида» с монументальным Сергеем Бобровским в воротах против «Вашингтона» с не впечатляющими Ильей Самсоновым и Витеком Ванечеком.
Лидеры атаки «Флориды» Барков, Юбердо и Райнхарт сыграли за карьеру в плей-офф меньше матчей, чем Овечкин, Бэкстрем и Кузнецов в отдельно взятом чемпионском сезоне-2017/18. Считалось, что ветераны «Кэпс» едут с ярмарки, но им хватает ресурсов, чтобы зарубиться с лучшей командой регулярки. Вы понимаете, к чему приведет этот сюжет в пятом матче? Лично я — нет. Такими линиями первый раунд НХЛ и цепляет. Даже после некоторых побед нет чувства, что одна команда явно сильнее, а другая ей сильно уступает. Все ровненько, конек в конек, клюшка в клюшку.
Банда из «Колорадо» вынесла «Нэшвилл» за четыре матча, но там (для тех, кто не смотрел) в двух играх все было на тоненького. Да, 4-0, но этот ноль при большем везении и лучшей реализации моментов мог превратиться даже в два. А это минимум шесть матчей, и кто знает, не затрясло бы «Эвеланш» в конце долгой серии.
Показательно, как возросла конкуренция в плей-офф. Регулярка подарила две глобальные сенсации. «Айлендерс», которых относили к претендентам на титул, и крепкий середняк «Вегас» не попали в плей-офф. Раннее завершение чемпионата обитающих на дне «Сиэтла» и «Аризоны» или перестраивающихся «Коламбуса», «Ванкувера» или «Детройта» никого не удивило. Остальные претенденты на топ-8 конференций продолжили сезон после 30 апреля.
Пять серий первого раунда — это встречи «старичков» и только-только созревающих для больших дел команд. «Вашингтон», «Питтсбург», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Бостон» с опытными лидерами, прошедшими свой пик, против «Флориды», «Рейнджерс», «Калгари», «Эдмонтона» и «Каролины», где тренды задают новые звезды НХЛ. В регулярке опытные бойцы из первой пятерки по разным причинам не играли одинаково полезно в каждом матче. Силы не бесконечны, сказывались травмы, да и велика ли мотивация выплескиваться на первом этапе, если все решит плей-офф?
А там все поняли, что разрыва между той же «Флоридой» и «Вашингтоном» нет. Хотя по регулярке казалось иначе — что выигравшие Президентский кубок «Пантерз» явно сильнее престарелых «Кэпиталз» с нестабильными вратарями. Аналогичная картина в серии «Бостона» и победившей на «Востоке» «Каролины».
Можно уважать или презирать, хвалить или критиковать боссов НХЛ, но они делают многое, чтобы механизм работал и создавал интересующий тысячи любителей хоккея продукт. За дикую конкуренцию и триллеры уже в первом раунде — чего не хватает в других топ-чемпионатах — лига и клубы заслуживают респект. Поймал себя на мысли, что матчи плей-офф можно смотреть без дополнительной подготовки. Не зная фамилий игроков и историй команд. Градус, нерв и мастерство отдельных исполнителей цепляют без этого. Как и то, что иногда мастерство и скиллы не гарантируют успеха, и дальше проходит тот, кто лучше готов к мясорубке плей-офф. Как говорится: одни выходят играть, другие — выигрывать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|5
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63