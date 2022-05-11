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Сегодня, 18:45

Первый раунд Кубка Стэнли — шикарное зрелище. Команды Овечкина, Капризова и Панарина рубятся насмерть

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Только одна серия завершилась в четырех матчах.

Только одна серия первого раунда плей-офф НХЛ завершилась в четырех матчах. «Колорадо» не стало затягивать разборки с «Нэшвиллом» и отправило «Предаторз» в ранний отпуск. Еще одна может закончиться в пяти, но для этого «Питтсбургу» надо выиграть третий матч подряд у «Рейнджерс» с номинантом на «Везину» Игорем Шестеркиным. Остальные серии претендуют минимум на шесть встреч, но почти наверняка нас ждут семиматчевые триллеры.

С высокой вероятностью будущий чемпион начал плей-офф с мощной зарубы. И соперник, которого он пройдет в первом раунде, совсем не сладкая булочка. Вроде первый раунд, а сил и эмоций для прохода во второй требуется не меньше, чем на поздних стадиях. Для НХЛ это не открытие. Здесь все 16 команд (хорошо, почти все 16) претендуют на чемпионские сигары, и легких прогулок ждать не следует.

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Возьмите серию «Вашингтона» и «Флориды». Там 2-2, и команды обменялись как разгромами, так и победами в одну-две шайбы. «Пантерз» и «Кэпиталз» предлагают свои козыри. Команды совершенно разные, в серии ничья — и нейтральным зрителям в кайф наблюдать за столкновением двух игровых философий. «Флорида» с монументальным Сергеем Бобровским в воротах против «Вашингтона» с не впечатляющими Ильей Самсоновым и Витеком Ванечеком.

Лидеры атаки «Флориды» Барков, Юбердо и Райнхарт сыграли за карьеру в плей-офф меньше матчей, чем Овечкин, Бэкстрем и Кузнецов в отдельно взятом чемпионском сезоне-2017/18. Считалось, что ветераны «Кэпс» едут с ярмарки, но им хватает ресурсов, чтобы зарубиться с лучшей командой регулярки. Вы понимаете, к чему приведет этот сюжет в пятом матче? Лично я — нет. Такими линиями первый раунд НХЛ и цепляет. Даже после некоторых побед нет чувства, что одна команда явно сильнее, а другая ей сильно уступает. Все ровненько, конек в конек, клюшка в клюшку.

Банда из «Колорадо» вынесла «Нэшвилл» за четыре матча, но там (для тех, кто не смотрел) в двух играх все было на тоненького. Да, 4-0, но этот ноль при большем везении и лучшей реализации моментов мог превратиться даже в два. А это минимум шесть матчей, и кто знает, не затрясло бы «Эвеланш» в конце долгой серии.

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Показательно, как возросла конкуренция в плей-офф. Регулярка подарила две глобальные сенсации. «Айлендерс», которых относили к претендентам на титул, и крепкий середняк «Вегас» не попали в плей-офф. Раннее завершение чемпионата обитающих на дне «Сиэтла» и «Аризоны» или перестраивающихся «Коламбуса», «Ванкувера» или «Детройта» никого не удивило. Остальные претенденты на топ-8 конференций продолжили сезон после 30 апреля.

Пять серий первого раунда — это встречи «старичков» и только-только созревающих для больших дел команд. «Вашингтон», «Питтсбург», «Даллас», «Лос-Анджелес» и «Бостон» с опытными лидерами, прошедшими свой пик, против «Флориды», «Рейнджерс», «Калгари», «Эдмонтона» и «Каролины», где тренды задают новые звезды НХЛ. В регулярке опытные бойцы из первой пятерки по разным причинам не играли одинаково полезно в каждом матче. Силы не бесконечны, сказывались травмы, да и велика ли мотивация выплескиваться на первом этапе, если все решит плей-офф?

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А там все поняли, что разрыва между той же «Флоридой» и «Вашингтоном» нет. Хотя по регулярке казалось иначе — что выигравшие Президентский кубок «Пантерз» явно сильнее престарелых «Кэпиталз» с нестабильными вратарями. Аналогичная картина в серии «Бостона» и победившей на «Востоке» «Каролины».

Можно уважать или презирать, хвалить или критиковать боссов НХЛ, но они делают многое, чтобы механизм работал и создавал интересующий тысячи любителей хоккея продукт. За дикую конкуренцию и триллеры уже в первом раунде — чего не хватает в других топ-чемпионатах — лига и клубы заслуживают респект. Поймал себя на мысли, что матчи плей-офф можно смотреть без дополнительной подготовки. Не зная фамилий игроков и историй команд. Градус, нерв и мастерство отдельных исполнителей цепляют без этого. Как и то, что иногда мастерство и скиллы не гарантируют успеха, и дальше проходит тот, кто лучше готов к мясорубке плей-офф. Как говорится: одни выходят играть, другие — выигрывать.

Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Илья Самсонов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
2
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
6. Даллас - Калгари
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 3
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 3
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
0 - 0
3 - 2
Результаты / календарь
21.04
22.04
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 5 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 5 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 5 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 4 1.27
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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