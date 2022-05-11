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Сегодня, 08:20

Капризов — топ, но Тарасенко еще круче! Русские нападающие забили пять голов на двоих

Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу в матче плей-офф НХЛ с «Миннесотой»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко с партнерами по команде.
Фото USA Today Sports
«Миннесота» — в шаге от вылета, несмотря на суперигру главной звезды.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Пятый матч
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Голы: О`Райлли — 4 (бол., Шенн, Перунович), 4:53 — 0:1. Капризов — 6 (бол., Сперджен, Фиала), 13:15 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Фиала, Зуккарелло), 17:07 — 2:1. Саад — 1 (Кайру, Томас), 35:28 — 2:2. Тарасенко — 2 (Бучневич, Фолк), 41:03 — 2:3. Тарасенко — 3 (Барбашев, Фолк), 42:31 — 2:4. Тарасенко — 4 (п.в., Бучневич), 58:27 — 2:5.
Вратари: Флери (56:37 — 58:27) — Биннингтон. Штраф: 4 — 4. Броски: 31 (12+11+8) — 31 (9+11+11).
Наши: Капризов (18.31/5/-1) — Барбашев (12.57/1/+1), Бучневич (15.56/1/+2), Тарасенко (17.07/5/+3), Торопченко (9.22/0/+1).
11 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19197 зрителей.
Счет в серии: 2-3.

«Миннесота» на родном льду не смогла порадовать своих болельщиков. Хотя, несмотря на не самое лучшее начало и быстрый гол от капитана «Сент-Луиса» Райана О'Райли, хозяева в первом периоде смотрелись опаснее соперника. «Миннесота» давила прессингом и заставила «блюзменов» нарушать правила. «Дикари» не стали транжирить такие возможности и дважды реализовали численный перевес. Кирилл Капризов за четыре минуты отметился голевым дублем и вывел свою команду вперед.

Российский нападающий продолжает сводить с ума весь штат. На счету форварда стало семь заброшенных шайб в пяти матчах, и это абсолютно лучший результат в истории клуба по количеству голов за один раунд. До этого рекорд принадлежал Мариану Габорик и Уэсли Уолцу, которые в полуфинале конференции против «Ванкувера» в 2003 году забросили по пять шайб. Если Кирилл забьет еще три гола, то установит новый снайперский рекорд клуба по результативности за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Капризов заметно вырос по сравнению с прошлым плей-офф, где его умело нейтрализовал «Вегас». Теперь россиянин научился играть под давлением, стал самоотверженно отрабатывать в обороне и ложиться под шайбу. После одного заблокированного броска сегодня Кириллу пришлось немало приходить в себя, но, к счастью, все обошлось. Форвард полезен абсолютно во всех игровых компонентах и полностью соответствует роли главной суперзвезды клуба. Кроме того, нападающий «Уайлд» лидирует в гонке снайперов текущего плей-офф. Порой «Сент-Луису» ничего не оставалось, кроме как сыграть против него грязно.

Но даже,несмотря на такие усилия Кирилла «Миннесота» не сумела одержать важную и, возможно, определяющую победу в серии. Российская бригада «Блюз» крайне бледно смотрелась практически во всех матчах этого противостояния, но сегодня парни включились в самый необходимый момент. Третий период ознаменовался шикарной игрой Владимира Тарасенко, который за полторы минуты отметился голевым дублем, а в концовке встречи поразил уже пустые ворота соперника и оформил хет-трик. Во всех трех голах поучаствовали и другие российские игроки. На счету Павла Бучневича две результативные передачи, а у Ивана Барбашева — одна.

Матч с тремя шайбами стал для Тарасенко вторым в розыгрышах Кубка Стэнли. Интересно, что в 2015 году нападающий трижды отличился также в игре против «Миннесоты». Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству хет-триков в плей-офф. Теперь форвард делит его с Фрэнком Сент-Марселем и Джейденом Шварцем, а в его активе стало 5 (4+1) очков в пяти матчах серии.

Не самым лучшим образом во второй половине встречи сыграл голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери. Канадец не смог выручить команду и упустил возможность выйти на чистое третье в истории НХЛ по победам в плей-офф (92). Хотя не стоить винить только вратаря. После мощного старта матча «Миннесота» сбавила обороты, а затем и вовсе рассыпалась. Порой на льду в их составе был заметен только один хоккеист. «Дикари», несмотря на отличный сезон, все еще не выглядят целостным механизмом, полностью готовым к плей-офф. Теперь более опытный «Сент-Луис» дома может закрыть серию.

Андрей Василевский. Лучшая серия этого плей-офф снова поражает! Действующий чемпион — в шаге от вылета

Результаты и статистику матчей Кубка Стэнли 11 мая смотрите на сайте «СЭ».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Лучшая серия этого плей-офф снова поражает! Действующий чемпион — в шаге от вылета
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
6. Даллас - Калгари
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 3
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 3
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
0 - 0
3 - 2
Результаты / календарь
21.04
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 5 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 5 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 5 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 4 1.27
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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