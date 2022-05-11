Капризов — топ, но Тарасенко еще круче! Русские нападающие забили пять голов на двоих
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Пятый матч
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Голы: О`Райлли — 4 (бол., Шенн, Перунович), 4:53 — 0:1. Капризов — 6 (бол., Сперджен, Фиала), 13:15 — 1:1. Капризов — 7 (бол., Фиала, Зуккарелло), 17:07 — 2:1. Саад — 1 (Кайру, Томас), 35:28 — 2:2. Тарасенко — 2 (Бучневич, Фолк), 41:03 — 2:3. Тарасенко — 3 (Барбашев, Фолк), 42:31 — 2:4. Тарасенко — 4 (п.в., Бучневич), 58:27 — 2:5.
Вратари: Флери (56:37 — 58:27) — Биннингтон. Штраф: 4 — 4. Броски: 31 (12+11+8) — 31 (9+11+11).
Наши: Капризов (18.31/5/-1) — Барбашев (12.57/1/+1), Бучневич (15.56/1/+2), Тарасенко (17.07/5/+3), Торопченко (9.22/0/+1).
11 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19197 зрителей.
Счет в серии: 2-3.
«Миннесота» на родном льду не смогла порадовать своих болельщиков. Хотя, несмотря на не самое лучшее начало и быстрый гол от капитана «Сент-Луиса» Райана О'Райли, хозяева в первом периоде смотрелись опаснее соперника. «Миннесота» давила прессингом и заставила «блюзменов» нарушать правила. «Дикари» не стали транжирить такие возможности и дважды реализовали численный перевес. Кирилл Капризов за четыре минуты отметился голевым дублем и вывел свою команду вперед.
Российский нападающий продолжает сводить с ума весь штат. На счету форварда стало семь заброшенных шайб в пяти матчах, и это абсолютно лучший результат в истории клуба по количеству голов за один раунд. До этого рекорд принадлежал Мариану Габорик и Уэсли Уолцу, которые в полуфинале конференции против «Ванкувера» в 2003 году забросили по пять шайб. Если Кирилл забьет еще три гола, то установит новый снайперский рекорд клуба по результативности за один розыгрыш Кубка Стэнли.
Капризов заметно вырос по сравнению с прошлым плей-офф, где его умело нейтрализовал «Вегас». Теперь россиянин научился играть под давлением, стал самоотверженно отрабатывать в обороне и ложиться под шайбу. После одного заблокированного броска сегодня Кириллу пришлось немало приходить в себя, но, к счастью, все обошлось. Форвард полезен абсолютно во всех игровых компонентах и полностью соответствует роли главной суперзвезды клуба. Кроме того, нападающий «Уайлд» лидирует в гонке снайперов текущего плей-офф. Порой «Сент-Луису» ничего не оставалось, кроме как сыграть против него грязно.
Seriously, this is textbook charging. Hit is from behind. Shoulda been called IMO. RT @hockeywildernes: Schenn really tried to do something to Kaprizov here pic.twitter.com/oGSRHIC8qg— Nunyo Bizness (@Engine37) May 11, 2022
Но даже,несмотря на такие усилия Кирилла «Миннесота» не сумела одержать важную и, возможно, определяющую победу в серии. Российская бригада «Блюз» крайне бледно смотрелась практически во всех матчах этого противостояния, но сегодня парни включились в самый необходимый момент. Третий период ознаменовался шикарной игрой Владимира Тарасенко, который за полторы минуты отметился голевым дублем, а в концовке встречи поразил уже пустые ворота соперника и оформил хет-трик. Во всех трех голах поучаствовали и другие российские игроки. На счету Павла Бучневича две результативные передачи, а у Ивана Барбашева — одна.
Матч с тремя шайбами стал для Тарасенко вторым в розыгрышах Кубка Стэнли. Интересно, что в 2015 году нападающий трижды отличился также в игре против «Миннесоты». Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству хет-триков в плей-офф. Теперь форвард делит его с Фрэнком Сент-Марселем и Джейденом Шварцем, а в его активе стало 5 (4+1) очков в пяти матчах серии.
Не самым лучшим образом во второй половине встречи сыграл голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери. Канадец не смог выручить команду и упустил возможность выйти на чистое третье в истории НХЛ по победам в плей-офф (92). Хотя не стоить винить только вратаря. После мощного старта матча «Миннесота» сбавила обороты, а затем и вовсе рассыпалась. Порой на льду в их составе был заметен только один хоккеист. «Дикари», несмотря на отличный сезон, все еще не выглядят целостным механизмом, полностью готовым к плей-офф. Теперь более опытный «Сент-Луис» дома может закрыть серию.
Результаты и статистику матчей Кубка Стэнли 11 мая смотрите на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|5
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63