Установил рекорд НХЛ и вышел в третий раунд Кубка Стэнли.

Андрей Василевский меня восхищает, но не меньше восхищает его статистика. Голкипер «Тампы» — первый вратарь в истории НХЛ, который завершил три серии Кубка Стэнли подряд «сухарями»! Финальную в прошлом сезоне с «Далласом» — 2:0, первую в этом с «Флоридой» — 4:0 и теперь с «Каролиной» — опять 2:0.

«Тампа» довольно спокойно вышла в полуфинал Кубка — пятый за семь лет! И эта более простая статистика исчерпывающе говорит о силе и стабильности команды из прекрасной Флориды, где дорогу твоей машине может чинно переходить цапля, а над головой, если ты близ Мексиканского залива, пролетать пеликан.

Никита Кучеров отдал очередной результативный пас (прям голевым назвать его не могу, там все уже после него сделал Алекс Киллорн) и с 18 очками лидирует в списке бомбардиров. «Молния» выигрывает, даже когда Василевский пропускает четыре. Что говорить о матче, в котором он превращается в себя обычного, то есть в глухую стену?

А вся «Тампа» сейчас — это удивительная команда-хамелеон, которая может одинаково успешно сыграть в полярные виды хоккея. От яростной атаки до глухой обороны. Причем с одним и тем же соперником. И ты никогда не знаешь, что эти люди сегодня задумали. За это мегареспект Джону Куперу, похоже, придумавшему в игре что-то новое. Честно говоря, не видел такого никогда. А вы?

Все чаще думается о том, что Василевский — это наша главная ставка на Олимпиаде в Пекине, куда вот-вот должны официально допустить энхаэловцев. Если у нас и есть шанс там выиграть, то главные причины тому могут быть две: 1) Василевский, 2) крайние нападающие. Защита еще куда ни шло, с центрами просто беда (выздоравливай быстрее, Женя Малкин!), а главная беда — с тренерами и менеджментом. От НХЛ в этом мы отстаем на века.

Но Вася может перечеркнуть все минусы. Главное — чтобы он подошел к Пекину в оптимальной форме и чтобы вокруг него была создана правильная атмосфера. В кои-то веки у России, если смотреть не один сезон, а на дистанции в четыре-пять лет, есть лучший вратарь мира.