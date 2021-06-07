Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!

В последние восемь сезонов в НХЛ никто и близко не подобрался к Никите.

Никита Кучеров в двух домашних матчах серии с «Каролиной» набрал 5 (2+3) очков и оторвался в бомбардирской гонке от Натана Маккиннона. Четвертая игра противостояния стала для российского форварда 100-й в плей-офф НХЛ. И он оказался всего лишь 18-м игроком, которому в первых 100 встречах в рамках Кубка Стэнли удалось принять участие минимум в 111 голевых комбинациях. Форвард «Тампы» повторил российский рекорд, принадлежавший Сергею Федорову, который, правда, набрав за 100 матчей те же 112 очков, забил 35 голов (против 41 у Кучерова).

Вечный рекорд — 208 очков за 100 игр — принадлежит Уэйну Гретцки, кроме него больше 125 баллов выбивали два других «нефтяника» — Яри Курри и Гленн Андерсон, а также легенды «Питтсбурга» и «Айлендерс» соответственно — Марио Лемье (168) и Майк Босси. Кучеров — всего шестой участник престижного клуба, вошедший в него в XXI веке. Да и то Лемье, Джо Сакик и Петер Форсберг основную статистику набили в 1990-х, в отличие от современных «пингвинов» — Сидни Кросби (118 очков) и Евгения Малкина (111).

Лидеры по набранным очкам за 100 первых матчей в Кубке Стэнли:

Игрок Страна Год достижения Г П О Уэйн Гретцки Канада 1987 69 139 208 Марио Лемье Канада 2001 75 93 168 Яри Курри Финляндия 1988 66 73 139 Майк Босси Канада 1984 70 57 127 Гленн Андерсон Канада 1988 58 69 127 Денис Савар Канада 1991 54 70 124 Марк Мессье Канада 1987 55 68 123 Ги Лефлер Канада 1980 54 69 123 Бретт Халл США 1998 67 51 118 Сидни Кросби Канада 2015 43 75 118 Петер Форсберг Швеция 2002 43 71 114 Брайан Тротье Канада 1982 34 80 114 Адам Оутс Канада 1994 30 84 114 Никита Кучеров Россия 2021 41 71 112 Пол Коффи Канада 1989 38 74 112 Сергей Федоров Россия 1998 35 77 112 Джо Сакик Канада 2001 48 63 111 Евгений Малкин Россия 2015 42 69 111

Кучеров продолжает продвижение к российскому рекорду результативности в плей-офф НХЛ. В нынешнем сезоне пропустивший всю регулярку форвард уже подвинул Игоря Ларионова и Алексея Ковалева и в упор подобрался к Павлу Дацюку. От звезды «Детройта» 2000-х лидера «Тампы» отделяет всего одна передача. Нет сомнений, что скоро подвинется и лучший из защитников — Сергей Зубов. А вот достать замыкающего тройку Александра Овечкина у Кучерова нынче получится только при условии обновления личного рекорда результативности (нужно 35 очков, год назад было 34).

Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ:

Игрок Клубы И О (Г+П) Сергей Федоров Детройт, Вашингтон 183 176 (52+124) Евгений Малкин Питтсбург 170 174 (64+110) Александр Овечкин Вашингтон 141 135 (71+64) Сергей Зубов Рейнджерс, Питтсбург, Даллас 164 117 (24+93) Павел Дацюк Детройт 157 113 (42+71) Никита Кучеров Тампа-Бэй 100 112 (41+71) Алексей Ковалев Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль 123 100 (45+55) Игорь Ларионов Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Нью-Джерси 150 97 (30+67)

За последние восемь лет — с момента первого выхода Никиты на матч плей-офф — никто в НХЛ не показывает и близкую результативность в матчах Кубка Стэнли. Главными преследователями форварда «Тампы» остаются Кросби и Малкин, которые набрали 26 и 35 очков. Причем велика вероятность, что в ближайшие дни в тройку, а в случае продвижения «Молний» по сетке плей-офф и в двойку, поднимется второй ассистент текущего сезона Виктор Хедман, уже потеснивший Александра Овечкина.

Лучшие бомбардиры плей-офф с момента дебюта Никиты Кучерова в сезоне-2013/14: