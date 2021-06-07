Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 12:30
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Теги:
В последние восемь сезонов в НХЛ никто и близко не подобрался к Никите.
Никита Кучеров в&nbsp;четвертом матче серии &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo;.Кучеров неудержим! «Тампе» осталось сделать один шаг, чтобы пройти «Каролину»

Никита Кучеров в двух домашних матчах серии с «Каролиной» набрал 5 (2+3) очков и оторвался в бомбардирской гонке от Натана Маккиннона. Четвертая игра противостояния стала для российского форварда 100-й в плей-офф НХЛ. И он оказался всего лишь 18-м игроком, которому в первых 100 встречах в рамках Кубка Стэнли удалось принять участие минимум в 111 голевых комбинациях. Форвард «Тампы» повторил российский рекорд, принадлежавший Сергею Федорову, который, правда, набрав за 100 матчей те же 112 очков, забил 35 голов (против 41 у Кучерова).

Вечный рекорд — 208 очков за 100 игр — принадлежит Уэйну Гретцки, кроме него больше 125 баллов выбивали два других «нефтяника» — Яри Курри и Гленн Андерсон, а также легенды «Питтсбурга» и «Айлендерс» соответственно — Марио Лемье (168) и Майк Босси. Кучеров — всего шестой участник престижного клуба, вошедший в него в XXI веке. Да и то Лемье, Джо Сакик и Петер Форсберг основную статистику набили в 1990-х, в отличие от современных «пингвинов» — Сидни Кросби (118 очков) и Евгения Малкина (111).

Лидеры по набранным очкам за 100 первых матчей в Кубке Стэнли:

Игрок

Страна

Год достижения

Г

П

О

Уэйн Гретцки

Канада

1987

69

139

208

Марио Лемье

Канада

2001

75

93

168

Яри Курри

Финляндия

1988

66

73

139

Майк Босси

Канада

1984

70

57

127

Гленн Андерсон

Канада

1988

58

69

127

Денис Савар

Канада

1991

54

70

124

Марк Мессье

Канада

1987

55

68

123

Ги Лефлер

Канада

1980

54

69

123

Бретт Халл

США

1998

67

51

118

Сидни Кросби

Канада

2015

43

75

118

Петер Форсберг

Швеция

2002

43

71

114

Брайан Тротье

Канада

1982

34

80

114

Адам Оутс

Канада

1994

30

84

114

Никита Кучеров

Россия

2021

41

71

112

Пол Коффи

Канада

1989

38

74

112

Сергей Федоров

Россия

1998

35

77

112

Джо Сакик

Канада

2001

48

63

111

Евгений Малкин

Россия

2015

42

69

111

Кучеров продолжает продвижение к российскому рекорду результативности в плей-офф НХЛ. В нынешнем сезоне пропустивший всю регулярку форвард уже подвинул Игоря Ларионова и Алексея Ковалева и в упор подобрался к Павлу Дацюку. От звезды «Детройта» 2000-х лидера «Тампы» отделяет всего одна передача. Нет сомнений, что скоро подвинется и лучший из защитников — Сергей Зубов. А вот достать замыкающего тройку Александра Овечкина у Кучерова нынче получится только при условии обновления личного рекорда результативности (нужно 35 очков, год назад было 34).

Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ:

Игрок

Клубы

И

О (Г+П)

Сергей Федоров

Детройт, Вашингтон

183

176 (52+124)

Евгений Малкин

Питтсбург

170

174 (64+110)

Александр Овечкин

Вашингтон

141

135 (71+64)

Сергей Зубов

Рейнджерс, Питтсбург, Даллас

164

117 (24+93)

Павел Дацюк

Детройт

157

113 (42+71)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

100

112 (41+71)

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль

123

100 (45+55)

Игорь Ларионов

Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Нью-Джерси

150

97 (30+67)

За последние восемь лет — с момента первого выхода Никиты на матч плей-офф — никто в НХЛ не показывает и близкую результативность в матчах Кубка Стэнли. Главными преследователями форварда «Тампы» остаются Кросби и Малкин, которые набрали 26 и 35 очков. Причем велика вероятность, что в ближайшие дни в тройку, а в случае продвижения «Молний» по сетке плей-офф и в двойку, поднимется второй ассистент текущего сезона Виктор Хедман, уже потеснивший Александра Овечкина.

Лучшие бомбардиры плей-офф с момента дебюта Никиты Кучерова в сезоне-2013/14:

Игрок

Клубы

И

О (Г+П)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

100

112 (41+71)

Сидни Кросби

Питтсбург

92

86 (29+57)

Евгений Малкин

Питтсбург

87

77 (28+49)

Виктор Хедман

Тампа-Бэй

101

75 (17+58)

Александр Овечкин

Вашингтон

83

74 (40+34)

Джо Павелски

Сан-Хосе, Даллас

87

69 (37+32)

Брэд Маршан

Бостон

76

69 (26+43)

Логан Кутюр

Сан-Хосе

67

68 (31+37)

Читайте также

Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы на победу над Тайроном Вудли»
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей