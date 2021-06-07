Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!
Никита Кучеров в двух домашних матчах серии с «Каролиной» набрал 5 (2+3) очков и оторвался в бомбардирской гонке от Натана Маккиннона. Четвертая игра противостояния стала для российского форварда 100-й в плей-офф НХЛ. И он оказался всего лишь 18-м игроком, которому в первых 100 встречах в рамках Кубка Стэнли удалось принять участие минимум в 111 голевых комбинациях. Форвард «Тампы» повторил российский рекорд, принадлежавший Сергею Федорову, который, правда, набрав за 100 матчей те же 112 очков, забил 35 голов (против 41 у Кучерова).
Вечный рекорд — 208 очков за 100 игр — принадлежит Уэйну Гретцки, кроме него больше 125 баллов выбивали два других «нефтяника» — Яри Курри и Гленн Андерсон, а также легенды «Питтсбурга» и «Айлендерс» соответственно — Марио Лемье (168) и Майк Босси. Кучеров — всего шестой участник престижного клуба, вошедший в него в XXI веке. Да и то Лемье, Джо Сакик и Петер Форсберг основную статистику набили в 1990-х, в отличие от современных «пингвинов» — Сидни Кросби (118 очков) и Евгения Малкина (111).
Лидеры по набранным очкам за 100 первых матчей в Кубке Стэнли:
|
Игрок
|
Страна
|
Год достижения
|
Г
|
П
|
О
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1987
|
69
|
139
|
208
|
Марио Лемье
|
Канада
|
2001
|
75
|
93
|
168
|
Яри Курри
|
Финляндия
|
1988
|
66
|
73
|
139
|
Майк Босси
|
Канада
|
1984
|
70
|
57
|
127
|
Гленн Андерсон
|
Канада
|
1988
|
58
|
69
|
127
|
Денис Савар
|
Канада
|
1991
|
54
|
70
|
124
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1987
|
55
|
68
|
123
|
Ги Лефлер
|
Канада
|
1980
|
54
|
69
|
123
|
Бретт Халл
|
США
|
1998
|
67
|
51
|
118
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
2015
|
43
|
75
|
118
|
Петер Форсберг
|
Швеция
|
2002
|
43
|
71
|
114
|
Брайан Тротье
|
Канада
|
1982
|
34
|
80
|
114
|
Адам Оутс
|
Канада
|
1994
|
30
|
84
|
114
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
2021
|
41
|
71
|
112
|
Пол Коффи
|
Канада
|
1989
|
38
|
74
|
112
|
Сергей Федоров
|
Россия
|
1998
|
35
|
77
|
112
|
Джо Сакик
|
Канада
|
2001
|
48
|
63
|
111
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
2015
|
42
|
69
|
111
Кучеров продолжает продвижение к российскому рекорду результативности в плей-офф НХЛ. В нынешнем сезоне пропустивший всю регулярку форвард уже подвинул Игоря Ларионова и Алексея Ковалева и в упор подобрался к Павлу Дацюку. От звезды «Детройта» 2000-х лидера «Тампы» отделяет всего одна передача. Нет сомнений, что скоро подвинется и лучший из защитников — Сергей Зубов. А вот достать замыкающего тройку Александра Овечкина у Кучерова нынче получится только при условии обновления личного рекорда результативности (нужно 35 очков, год назад было 34).
Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ:
|
Игрок
|
Клубы
|
И
|
О (Г+П)
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Вашингтон
|
183
|
176 (52+124)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
170
|
174 (64+110)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
141
|
135 (71+64)
|
Сергей Зубов
|
Рейнджерс, Питтсбург, Даллас
|
164
|
117 (24+93)
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
157
|
113 (42+71)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
100
|
112 (41+71)
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль
|
123
|
100 (45+55)
|
Игорь Ларионов
|
Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Нью-Джерси
|
150
|
97 (30+67)
За последние восемь лет — с момента первого выхода Никиты на матч плей-офф — никто в НХЛ не показывает и близкую результативность в матчах Кубка Стэнли. Главными преследователями форварда «Тампы» остаются Кросби и Малкин, которые набрали 26 и 35 очков. Причем велика вероятность, что в ближайшие дни в тройку, а в случае продвижения «Молний» по сетке плей-офф и в двойку, поднимется второй ассистент текущего сезона Виктор Хедман, уже потеснивший Александра Овечкина.
Лучшие бомбардиры плей-офф с момента дебюта Никиты Кучерова в сезоне-2013/14:
|
Игрок
|
Клубы
|
И
|
О (Г+П)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
100
|
112 (41+71)
|
Сидни Кросби
|
Питтсбург
|
92
|
86 (29+57)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
87
|
77 (28+49)
|
Виктор Хедман
|
Тампа-Бэй
|
101
|
75 (17+58)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
83
|
74 (40+34)
|
Джо Павелски
|
Сан-Хосе, Даллас
|
87
|
69 (37+32)
|
Брэд Маршан
|
Бостон
|
76
|
69 (26+43)
|
Логан Кутюр
|
Сан-Хосе
|
67
|
68 (31+37)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю