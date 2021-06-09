Сегодня «Лайтнинг» закончили серию с «Каролиной».

НХЛ. Плей-офф. Центральный дивизион. Второй раунд

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт — 8 (бол., Киллорн, Кучеров), 24:06 — 0:1. Колтон — 3, 49:04 — 0:2.

Вратари: Неделькович (57:11) — Василевский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (11+10+8) — 25 (8+7+10).

Наши: Свечников (17.03/2/0) — Кучеров (17.10/2/0), Сергачев (24.29/0/0).

9 июня. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-4.

Какая же атмосфера царила на пятом матче «Каролины» и «Тампы» на родной для «Харрикейнз» «PNC Арене»! Ликующие фанаты, размахивая шарфами, масками и, кажется, всем, что попадается под руку, гнали свою команду вперед — градус их поддержки ощущался даже по трансляции. Настоящий хоккей возвращается, и это не может не радовать. Болельщики понимали, что этим матчем «Каролина» могла завершить сезон. «Тампа» вела в серии 3-1 и затягивать противостояние с дерзкими парнями Рода Бриндамора не собиралась.

От хоккея, показанного командами в первом периоде, испытал настоящее наслаждение. Соперники настолько взвинтили скорости, что все, проснувшиеся этой ночью (или ранним утром), точно не сомкнули глаз, следя за шайбой. «Каролина» больше атаковала сходу. «Тампа» предпочитала позиционные розыгрыши, иногда создаваемые вторым или третьим темпом. Если бы не голкиперы — Андрей Василевский и вернувшийся в рамку Алекс Неделькович, — после 20 минут в воротах могла побывать не одна шайба.

Хоть «Каролина» и перебросала соперника в первой двадцатиминутке, ближе к голу все-таки были «Лайтнинг». Большая часть бросков «Харрикейнз» пришлись с дальней дистанции — чего-то сверхъестественного для Василевского «Ураганы» не придумали. Положение в серии позволяло «Тампе» действовать раскрепощеннее. По такой игре из любого позиционного преимущества созревал опасный момент. Абсолютно закономерно, что команда Джона Купера организовала свой гол в большинстве. Если вы не смотрели первые матчи серии, эпизод с заброшенной шайбой можно назвать их кратким пересказом.

Василевский на перемещении героически спасает «Тампу» и Никиту Кучерова лично, который секундами ранее ошибся на синей линии и подарил «Каролине» верный шанс на гол при выходе «два в одного». «Лайтнинг» перевели шайбу в чужую зону — и не простили соперника в похожей ситуации. Брэйден Пойнт издевательски разобрался с Недельковичем.

«Тампа» была близка к тому, чтобы еще на второй перерыв уйти с двукратным преимуществом. «Каролину» спасли считанные секунды. Шайба после броска Эрика Чернака пересела линию, когда игровое время истекло. Справедливо отмененный гол словака стал прологом к третьему периоду, в котором «Лайтнинг» попросту уничтожили соперника, лишив «Харрикейнз» даже мыслей о камбэке.

«Каролина» в заключительном отрезке заметно просела в скорости. Все чаще у «Тампы» проходили контратаки «два в один», «три в два». За всех отдувался Неделькович — американец практически в одиночку пытался остановить острые комбинации «Лайтнинг».

Хороший момент упустил Никита Кучеров. Оставшийся перед воротами россиянин не придумал, как перехитрить Недельковича и бросил в щиток. Малозаметен был сегодня Андрей Свечников. Кроме двух сольных проходов в начале матча, от форварда «Харрикейнз» вспомнить особо нечего. Впрочем, то же самое можно сказать и про большую часть его партнеров.

Если бы мне поручили определить первую звезду матча, я бы отдал ее (да простит меня Василевский) Россу Колтону. Четвертое звено «Тампы», где вместе с 24-летним американцем выходили Тайлер Джонсон и Патрик Марун, создало немало проблем обороне «Каролины». Практически каждая их смена в чужой зоне (речь о третьем периоде) заканчивалась моментом у ворот Недельковича. Колтон мог забивать и раньше, но «Харрикейнз» выручила штанга, а на 50-й минуте Росс идеально попал в ближний угол.

Шанс спасти серию и отложить развязку как минимум до овертайма «Каролина» получила за семь минут до конца третьего периода, когда малым штрафом за атаку в голову наградили Ондржея Палата. Но «Лайтнинг» выдавили соперника к бортам (забить оттуда архисложно) и уверенно разрушили все то, что Бриндамор придумал на ключевой отрезок матча.

Василевский сегодня отыграл бесподобно. Неделькович ведь тоже спасал команду и несколько раз вытаскивал броски, вызывая недоумение у нападающих. Но Андрей так и не позволил «Каролине» забить, продержавшись все 60 минут, а Алекс пропустил в ближний угол от Колтона ключевую, как позже выяснилось, шайбу. Умением собраться в нужный момент элитный вратарь и отличается от хорошего. Вот тот самый сэйв уфимского воспитанника, после которого Пойнт забил победный гол.

По невозмутимому выражению лица Василевского на рукопожатии и не скажешь, что только что он остановил грозную атаку «Харрикейнз». Все-таки есть у Андрея традиция — «сушить» решающие матчи серий. Так было с «Флоридой», теперь — с «Каролиной». Кажется, с таким Василевским нет никакой разницы, с кем биться в следующем раунде — с «Вегасом» или «Колорадо».