«Он доминирующий игрок». Свечников блеснул и оформил победу «Каролины»
Три гола в третий раз против канадского клуба
«Каролина» победила «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Нападающий «Ураганов» Андрей Свечников был признан первой звездой вечера.
В этом сезоне среди российских звезд НХЛ доминируют Никита Кучеров и Артемий Панарин. Лидер «Тампы» идет первым в гонке бомбардиров, притягивает внимание статистикой и игрой. Форвард «Рейнджерс» выдал яркий старт, с командой Питера Лавиолетта лидирует в лиге. Александр Овечкин выбился из ритма гонки за снайперским рекордом и ищет решения в малорезультативном «Вашингтоне». Евгений Малкин в нестабильном «Питтсбурге» движется к красивой отметке в 500 голов за карьеру НХЛ и обошел Сергея Федорова в топ-3 российских снайперов всех времен. Кирилл Капризов выбрался из непростого периода в «Миннесоте», Валерий Ничушкин заметен в ведущем звене «Колорадо», в «Коламбусе» собрали русскую тройку, яркие полевые игроки из России есть в других клубах. И Свечников как будто выпал из их числа.
23-летний форвард «Каролины» после травмы связок колена выбыл из игры в марте и вернулся в конце октября уже после старта нового сезона. Своего первого гола в этой регулярке Андрей ждал месяц, не забивал 11 матчей до встречи с «Коламбусом». В начале декабря форвард из-за повреждения пропустил почти две недели. Возвращение подарило надежду, что дела пошли лучше. Голы против «Вегаса» и «Нэшвилла», теперь три шайбы против «Монреаля». Это всего третий хет-трик россиянина в НХЛ, два предыдущих он оформил против «Эдмонтона» 20 октября и 10 ноября 2022 года.
В матче «Харрикейнз» с «Канадиенс» вместе со Свечниковым феерили Себастьян Ахо, Йеспер Фаст и Брент Бернс. От них шла главная угроза для защиты гостей с вратарем Кэйденом Примо. В ворота хозяев вернулся прошедший драфт отказов и съездивший в АХЛ Антти Раанта. А дублер финна Петр Кочетков вместе с публикой на арене в Роли был готов расстаться с кепкой после того, как его соотечественник забил третий гол. Андрей открыл счет в начале игры после подправления шайбы на пятачке. В развязке третьего периода россиянин отличился броском из правого круга в быстрой комбинации после вбрасывания и затем попал в пустые ворота из правого круга своей зоны.
«Ему необходимо забивать»
Свечников за один вечер забил столько же, сколько перед этим в 20 матчах. После возвращения в состав 19 декабря у него 8 очков (5 голов, 3 передачи) в 5 играх. Всего в сезоне у россиянина теперь 19 (6+13) очков в 21 матче.
«Мы говорим об этом все время: он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нужно быть. Он доминирующий игрок, а для этого ему необходимо забивать. Конечно, он делает другие вещи, но сегодня видна большая разница», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.
Свечников после матча с улыбкой ответил на просьбу назвать число брошенных ему кепок: «Еще не видел их. Только на льду. Но забавно, это точно».
О том, что изменилось в последние пару недель, Андрей сказал: «Трудный вопрос, если честно. Вроде бы делаю те же вещи, может, просто чувствую немного легче. Работа с шайбой, катание, все такое. Такие ощущения, когда стараешься ни о чем не беспокоиться, просто стремишься хорошо играть и надеешься, что все получится».
Про гол в пустые ворота броском через всю площадку форвард заметил: «На самом деле даже не знаю, думал ли когда-то, что забьют оттуда. Немного нервничал, что будет проброс. Слава богу, попал в ворота».
О победном голе после игры Ахо на вбрасывании и перевода Бретта Пеши под бросок из-под защитника «Канадиенс» Джастина Бэррона россиянин сказал: «Мы знаем, что можем провести такой розыгрыш. Каждый сделал свою работу, получился хороший момент. Мне просто нужно было бросить».
Свечников рассчитывает остаться на удачной волне: «Да, все работает хорошо. И теперь нам нужно оставить эти матчи позади, сфокусироваться на следующем. Играть так же дальше».
О поддержке мамы Андрей заметил: «Да, она может жить со мной весь год, это, конечно, помогает. Ты приходишь домой, всегда есть с кем поговорить. Это очень важно, без сомнения».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|3
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|4
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|29.12
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|5 : 3
|29.12
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|3 : 2
|29.12
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|1 : 4
|29.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|36
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1