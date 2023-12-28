Исторический матч Малкина: обошел Федорова по голам за карьеру в НХЛ
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)
Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7.
Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7).
Наши: Романов (22.23/2/-3) — Малкин (17.48/5/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
«Питтсбург», вероятно, самая нестабильная команда НХЛ сейчас. Они могут здорово отыграть два матча подряд, набрав 4 очка, а уже через два дня сгореть 0:7 «Торонто», играя, как клуб ВХЛ. Могут и переигрывать соперника по всем фронтам два периода, а в третьем просто отдать игру. Могут не забивать в большинстве более 10 матчей, а потом класть голы в формате «5 на 4», как не в себя. В этом прелесть просмотра игры «Пингвинз» для сторонних любителей хоккея и ужас для фанатов «Питтсбурга».
В очередной раз эту свою способность превращаться из старых «Жигулей» в гоночный «Феррари» «Питтсбург» продемонстрировал сегодня. В первом периоде команда нанесла всего 5 бросков в створ, причем назвать какой-то из них «очень опасным» язык не повернется. И это «пингвины» еще 4 минуты играли в большинстве.
Зато на второй период «Питтсбург» вышел разрывать. Первый гол случился на седьмой минуте, а его автором стал Рикард Ракелл, для которого это всего вторая шайба в сезоне. Затем дважды подряд отличился Джейк Генцель — лучший бомбардир «Пингвинз» при живых Кросби и Малкине. А между его голами прошло всего 12 секунд.
Затем дуплетом выстрелил и сам Евгений. Сначала за счет хорошего движения игроки «Питтсбурга» вывели его на рандеву с Сорокиным, и Малкин не промахнулся. Через три минуты форвард оказался один на «пятаке» и переправил шайбу в ворота «Айлендерс». Теперь на счету Малкина в этом сезоне уже 13 шайб. По голам за карьеру Джино обошел Сергея Федорова (484).
На второй перерыв команды ушли при счете 6:0. Окончательный счет установил Валттери Пуустинен, на счету которого уже 6 результативных действий в 8 матчах. Неплохо для новичка, который попал в состав только за счет травм лидеров.
Четвертый «сухарь» в сезоне оформил Тристан Джарри, которому этим летом Дубас выписал контракт с кэпхитом в 5,3 млн долларов. Многие пытались усмотреть в этом подписании чуть ли не коррупционные мотивы, но пока голкипер с лихвой отрабатывает новый контракт.
Сейчас «Питтсбург» находится на 11-м месте на Востоке. До зоны плей-офф всего три очка. Если «пингвинам» удастся найти стабильность и выдать победную серию из 4-5 матчей, то эта команда может претендовать не только на выход в плей-офф, но и на проход во второй раунд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Каролина
|35
|18
|17
|40
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|5 : 4 ОТ
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|1 : 2
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|5 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1