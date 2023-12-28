Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:20

Исторический матч Малкина: обошел Федорова по голам за карьеру в НХЛ

Малкин обошел Федорова и стал вторым по голам в истории НХЛ среди россиян
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото USA Today Sports
«Питтсбург» разгромил «Айлендерс», забросив 6 шайб за период.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)
Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7.
Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7).
Наши: Романов (22.23/2/-3) — Малкин (17.48/5/+2).
28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

«Питтсбург», вероятно, самая нестабильная команда НХЛ сейчас. Они могут здорово отыграть два матча подряд, набрав 4 очка, а уже через два дня сгореть 0:7 «Торонто», играя, как клуб ВХЛ. Могут и переигрывать соперника по всем фронтам два периода, а в третьем просто отдать игру. Могут не забивать в большинстве более 10 матчей, а потом класть голы в формате «5 на 4», как не в себя. В этом прелесть просмотра игры «Пингвинз» для сторонних любителей хоккея и ужас для фанатов «Питтсбурга».

В очередной раз эту свою способность превращаться из старых «Жигулей» в гоночный «Феррари» «Питтсбург» продемонстрировал сегодня. В первом периоде команда нанесла всего 5 бросков в створ, причем назвать какой-то из них «очень опасным» язык не повернется. И это «пингвины» еще 4 минуты играли в большинстве.

Зато на второй период «Питтсбург» вышел разрывать. Первый гол случился на седьмой минуте, а его автором стал Рикард Ракелл, для которого это всего вторая шайба в сезоне. Затем дважды подряд отличился Джейк Генцель — лучший бомбардир «Пингвинз» при живых Кросби и Малкине. А между его голами прошло всего 12 секунд.

Евгений Малкин празднует гол в&nbsp;матче с &laquo;Миннесотой&raquo;. Малкин спас «Питтсбург» от новой катастрофы. Команда ветеранов не оправдывает надежд

Затем дуплетом выстрелил и сам Евгений. Сначала за счет хорошего движения игроки «Питтсбурга» вывели его на рандеву с Сорокиным, и Малкин не промахнулся. Через три минуты форвард оказался один на «пятаке» и переправил шайбу в ворота «Айлендерс». Теперь на счету Малкина в этом сезоне уже 13 шайб. По голам за карьеру Джино обошел Сергея Федорова (484).

На второй перерыв команды ушли при счете 6:0. Окончательный счет установил Валттери Пуустинен, на счету которого уже 6 результативных действий в 8 матчах. Неплохо для новичка, который попал в состав только за счет травм лидеров.

Четвертый «сухарь» в сезоне оформил Тристан Джарри, которому этим летом Дубас выписал контракт с кэпхитом в 5,3 млн долларов. Многие пытались усмотреть в этом подписании чуть ли не коррупционные мотивы, но пока голкипер с лихвой отрабатывает новый контракт.

Хоккеисты &laquo;Питтсбурга&raquo; поздравляют вратаря Тристана Джарри с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Тампы-Бэй&raquo;. Вратарь «Питтсбурга» сделал этот день: сначала пытался сломать чужую клюшку о ворота, а потом забил гол!

Сейчас «Питтсбург» находится на 11 месте на Востоке. До зоны плей-офф всего три очка. Если «пингвинам» удастся найти стабильность и выдать победную серию из 4-5 матчей, то эта команда может претендовать не только на выход в плей-офф, но и на проход во второй раунд.

Евгений Малкин
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
1
Читайте также
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разгром в Нью-Йорке: Овечкин и «Вашингтон» беспомощны против «Рейнджерс» Панарина!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Айлендерс 34 16 18 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Каролина 35 18 17 40
5 Вашингтон 32 17 15 39
6 Нью-Джерси 33 18 15 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 21 14 45
2 Виннипег 33 20 13 44
3 Даллас 33 20 13 44
4 Аризона 34 18 16 38
5 Нэшвилл 35 19 16 38
6 Сент-Луис 34 18 16 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 34 11 23 23
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Сиэтл 36 13 23 35
5 Калгари 35 14 21 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 4
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 1 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 0 : 7
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 2 : 1
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 2 : 5
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 6 : 3
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 2 : 1 ОТ
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 5 : 4 ОТ
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 1 : 2
28.12 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:00
Анахайм – Вегас
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 35 56
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 31 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости