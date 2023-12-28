Исторический матч Малкина: обошел Федорова по голам за карьеру в НХЛ

«Питтсбург» разгромил «Айлендерс», забросив 6 шайб за период.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)

Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7.

Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7).

Наши: Романов (22.23/2/-3) — Малкин (17.48/5/+2).

28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

«Питтсбург», вероятно, самая нестабильная команда НХЛ сейчас. Они могут здорово отыграть два матча подряд, набрав 4 очка, а уже через два дня сгореть 0:7 «Торонто», играя, как клуб ВХЛ. Могут и переигрывать соперника по всем фронтам два периода, а в третьем просто отдать игру. Могут не забивать в большинстве более 10 матчей, а потом класть голы в формате «5 на 4», как не в себя. В этом прелесть просмотра игры «Пингвинз» для сторонних любителей хоккея и ужас для фанатов «Питтсбурга».

В очередной раз эту свою способность превращаться из старых «Жигулей» в гоночный «Феррари» «Питтсбург» продемонстрировал сегодня. В первом периоде команда нанесла всего 5 бросков в створ, причем назвать какой-то из них «очень опасным» язык не повернется. И это «пингвины» еще 4 минуты играли в большинстве.

Зато на второй период «Питтсбург» вышел разрывать. Первый гол случился на седьмой минуте, а его автором стал Рикард Ракелл, для которого это всего вторая шайба в сезоне. Затем дважды подряд отличился Джейк Генцель — лучший бомбардир «Пингвинз» при живых Кросби и Малкине. А между его голами прошло всего 12 секунд.

Затем дуплетом выстрелил и сам Евгений. Сначала за счет хорошего движения игроки «Питтсбурга» вывели его на рандеву с Сорокиным, и Малкин не промахнулся. Через три минуты форвард оказался один на «пятаке» и переправил шайбу в ворота «Айлендерс». Теперь на счету Малкина в этом сезоне уже 13 шайб. По голам за карьеру Джино обошел Сергея Федорова (484).

На второй перерыв команды ушли при счете 6:0. Окончательный счет установил Валттери Пуустинен, на счету которого уже 6 результативных действий в 8 матчах. Неплохо для новичка, который попал в состав только за счет травм лидеров.

Четвертый «сухарь» в сезоне оформил Тристан Джарри, которому этим летом Дубас выписал контракт с кэпхитом в 5,3 млн долларов. Многие пытались усмотреть в этом подписании чуть ли не коррупционные мотивы, но пока голкипер с лихвой отрабатывает новый контракт.

Сейчас «Питтсбург» находится на 11-м месте на Востоке. До зоны плей-офф всего три очка. Если «пингвинам» удастся найти стабильность и выдать победную серию из 4-5 матчей, то эта команда может претендовать не только на выход в плей-офф, но и на проход во второй раунд.