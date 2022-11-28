Малкин на самом деле круче Овечкина? Почему он навсегда останется в его тени

Форвард «Питтсбурга», благополучно продолжающий свою карьеру, войдет в историю хоккея великим игроком. Он мог стать еще более великим, но пропустил более 250 игр.

Два суперталанта поколения

Противостояние Александра Овечкина и Евгения Малкина — наш хоккейный аналог футбольной дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Два таланта поколения. Две суперзвезды. Две знаковые фигуры российского спорта. Споры о том, кто из нападающий оставил более значимый след в хоккейной истории, продолжаются бесконечно. Аргументов достаточно у обеих сторон. Благо нападающие, несмотря на солидный возраст, продолжают давать новые поводы для дискуссии.

Славные годы Малкина и Овечкина связаны с двумя командами. Форварды-однолюбы посвятили энхаэловское время «Питтсбургу» и «Вашингтону», заработали на безбедную старость, выиграли множество личных призов и привели клубы к чемпионству. Карьеры обоих смело признаем суперуспешными. За скобками оставим выступления на топ-турнирах сборных. Они так и не выиграли с Россией Олимпиаду и Кубок мира, ограничившись лишь золотыми медалями чемпионатов мира.

Сравнение Малкина и Овечкина осложняют разные позиции нападающих. Евгений — центрфорвард. Творец и универсал, больше нацеленный на созидание и организацию игры пятерки. Александр — вингер, снайпер и наконечник атак. В спорте не вывели формулу, оценивающую значимость и величие игрока для конкретной эпохи. Учитывать стоит как личные, так и командные достижения. Статистика в регулярных чемпионатах на стороне Овечкина. За Малкина говорят три Кубка Стэнли и лучшая результативность в плей-офф. Не только в споре с Александром, но среди россиян, выступающих в НХЛ.

Статистика Евгения Малкина и Александра Овечкина в регулярных чемпионата НХЛ.

Малкин v s травмы

Травмы преследуют Малкина всю карьеру. Евгений дебютировал в НХЛ на год позже Овечкина, при этом провел на 293 матча меньше. Только вдумайтесь: последний полноценный сезон нападающий отыграл в 2009 году. Череда микротравм и серьезных повреждений мешала ему раскрыться еще ярче. От проблем со здоровьем не застрахован ни один профессиональный спортсмен. Хоккей — контактная игра. Травмы получают на ровном месте — соперникам, желающим выключить лидера, необязательно прикладывать колоссальные усилия.

Больше всего матчей Малкин пропустил в сезоне-2010/11 из-за жуткой травмы колена. Перед игрой с «Баффало» Евгений испытывал проблемы с левым коленом. А в матче с «Клинками» столкнулся с Тайлером Майерсом и повредил правое. Сезон для форварда закончился в начале февраля. Около 30 матчей вычеркнуты из-за разрыва связок колена. Проблемы со здоровьем мешали Евгению и в прошлом сезоне, когда форвард не вышел на лед в 41 матче. Малкин долго восстанавливался после перенесенной летом операции на правом колене. Однако не все игры Джино пропустил из-за проблем со здоровьем. Так, четыре матча нападающий смотрел с трибуны из-за дисквалификации. Малкин разбил клюшкой лицо защитнику «Нэшвилла» Марку Боровецки и был справедливо наказан.

Воздержусь от утомительного пересказа больничной карты Евгения. Понимая неравнодушие Малкина, уверен, что на часть повреждений хоккеист закрывал глаза и выходил на лед. Тем не менее нападающий за 17 лет насыщенной энхаэловской карьеры пропустил, не считая дисквалификации, 254 матча. Большинство, разумеется, из-за травм и восстановления после операций, которых к 36 годам накопилось немало. Нехитрым математическим подсчетом, проанализировав среднюю результативность каждой регулярки, определим: Малкин лишился около 266 очков. Получается, к текущей результативности можно прибавить 103 гола и 163 ассиста.

Арифметические закономерности не всегда дееспособны в хоккее. С точностью до очка вычислить прогнозную результативность невозможно. В тексте приведено только предположения, руководствуясь правилами математики, сколько очков набрал бы Малкин, если бы форвард чаще находился в ресурсе и провел больше матчей. Язык цифр только подтверждает величие Малкина. По результативности в регулярках магнитогорец шел бы вровень с Овечкиным и претендовал на русский очковый рекорд НХЛ. Сейчас Евгений занимает третье место. Чтобы опередить легенду «Детройта» Сергея Федорова (1179), Малкину осталось набрать 11 очков. «Питтсбургу» пора готовиться к новому достижению Джино.

Статистика Евгения Малкина в НХЛ.

Недооценка Малкина

Карьера Малкина — путь преодоления. Преодоления травм, проблем со здоровьем и выхода из тени других культовых хоккеистов его эпохи. Евгению, отчасти, не повезло, что в «Питтсбурге» его считают вторым после канадского гения Сидни Кросби. В России с большим пиететом относятся к Александру Овечкину, который мчится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Магнитогорец не обделен вниманием и уважением, но, рассуждая о главном таланте поколения, многим первыми приходят на ум фамилии Кросби и Овечкина. Несмотря на то, что праймовый Малкин доминировал в НХЛ круче партнера по «Пингвинз» и капитана «Вашингтона».

Малкин построил выдающуюся карьеру. Выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли. Собрал кучу личных наград. Начал с «Колдер Трофи», продолжил двумя «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Коллекция для Зала славы. Малкин — лучший российский ассистент НХЛ, но разумно ли оценивать Евгения, как главного таланта эпохи и ставить по величию выше Овечкина?

Споры об этом продолжатся даже, когда форварды завершат карьеры. Приведенный выше расчет потенциальных очков Евгения в регулярке сходится с моей внутренней позицией. По командному вкладу и игровой универсальности Малкин опережает Овечкина. Накопившиеся травмы мешали (и, думаю, мешают) Евгению, но совокупность заслуг подтверждает величие форварда, как главной русской звезды НХЛ.