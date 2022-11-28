Малкин на самом деле круче Овечкина? Почему он навсегда останется в его тени
Два суперталанта поколения
Противостояние Александра Овечкина и Евгения Малкина — наш хоккейный аналог футбольной дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Два таланта поколения. Две суперзвезды. Две знаковые фигуры российского спорта. Споры о том, кто из нападающий оставил более значимый след в хоккейной истории, продолжаются бесконечно. Аргументов достаточно у обеих сторон. Благо нападающие, несмотря на солидный возраст, продолжают давать новые поводы для дискуссии.
Славные годы Малкина и Овечкина связаны с двумя командами. Форварды-однолюбы посвятили энхаэловское время «Питтсбургу» и «Вашингтону», заработали на безбедную старость, выиграли множество личных призов и привели клубы к чемпионству. Карьеры обоих смело признаем суперуспешными. За скобками оставим выступления на топ-турнирах сборных. Они так и не выиграли с Россией Олимпиаду и Кубок мира, ограничившись лишь золотыми медалями чемпионатов мира.
Сравнение Малкина и Овечкина осложняют разные позиции нападающих. Евгений — центрфорвард. Творец и универсал, больше нацеленный на созидание и организацию игры пятерки. Александр — вингер, снайпер и наконечник атак. В спорте не вывели формулу, оценивающую значимость и величие игрока для конкретной эпохи. Учитывать стоит как личные, так и командные достижения. Статистика в регулярных чемпионатах на стороне Овечкина. За Малкина говорят три Кубка Стэнли и лучшая результативность в плей-офф. Не только в споре с Александром, но среди россиян, выступающих в НХЛ.
Малкин vs травмы
Травмы преследуют Малкина всю карьеру. Евгений дебютировал в НХЛ на год позже Овечкина, при этом провел на 293 матча меньше. Только вдумайтесь: последний полноценный сезон нападающий отыграл в 2009 году. Череда микротравм и серьезных повреждений мешала ему раскрыться еще ярче. От проблем со здоровьем не застрахован ни один профессиональный спортсмен. Хоккей — контактная игра. Травмы получают на ровном месте — соперникам, желающим выключить лидера, необязательно прикладывать колоссальные усилия.
Больше всего матчей Малкин пропустил в сезоне-2010/11 из-за жуткой травмы колена. Перед игрой с «Баффало» Евгений испытывал проблемы с левым коленом. А в матче с «Клинками» столкнулся с Тайлером Майерсом и повредил правое. Сезон для форварда закончился в начале февраля. Около 30 матчей вычеркнуты из-за разрыва связок колена. Проблемы со здоровьем мешали Евгению и в прошлом сезоне, когда форвард не вышел на лед в 41 матче. Малкин долго восстанавливался после перенесенной летом операции на правом колене. Однако не все игры Джино пропустил из-за проблем со здоровьем. Так, четыре матча нападающий смотрел с трибуны из-за дисквалификации. Малкин разбил клюшкой лицо защитнику «Нэшвилла» Марку Боровецки и был справедливо наказан.
Воздержусь от утомительного пересказа больничной карты Евгения. Понимая неравнодушие Малкина, уверен, что на часть повреждений хоккеист закрывал глаза и выходил на лед. Тем не менее нападающий за 17 лет насыщенной энхаэловской карьеры пропустил, не считая дисквалификации, 254 матча. Большинство, разумеется, из-за травм и восстановления после операций, которых к 36 годам накопилось немало. Нехитрым математическим подсчетом, проанализировав среднюю результативность каждой регулярки, определим: Малкин лишился около 266 очков. Получается, к текущей результативности можно прибавить 103 гола и 163 ассиста.
Арифметические закономерности не всегда дееспособны в хоккее. С точностью до очка вычислить прогнозную результативность невозможно. В тексте приведено только предположения, руководствуясь правилами математики, сколько очков набрал бы Малкин, если бы форвард чаще находился в ресурсе и провел больше матчей. Язык цифр только подтверждает величие Малкина. По результативности в регулярках магнитогорец шел бы вровень с Овечкиным и претендовал на русский очковый рекорд НХЛ. Сейчас Евгений занимает третье место. Чтобы опередить легенду «Детройта» Сергея Федорова (1179), Малкину осталось набрать 11 очков. «Питтсбургу» пора готовиться к новому достижению Джино.
Недооценка Малкина
Карьера Малкина — путь преодоления. Преодоления травм, проблем со здоровьем и выхода из тени других культовых хоккеистов его эпохи. Евгению, отчасти, не повезло, что в «Питтсбурге» его считают вторым после канадского гения Сидни Кросби. В России с большим пиететом относятся к Александру Овечкину, который мчится за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Магнитогорец не обделен вниманием и уважением, но, рассуждая о главном таланте поколения, многим первыми приходят на ум фамилии Кросби и Овечкина. Несмотря на то, что праймовый Малкин доминировал в НХЛ круче партнера по «Пингвинз» и капитана «Вашингтона».
Малкин построил выдающуюся карьеру. Выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли. Собрал кучу личных наград. Начал с «Колдер Трофи», продолжил двумя «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Коллекция для Зала славы. Малкин — лучший российский ассистент НХЛ, но разумно ли оценивать Евгения, как главного таланта эпохи и ставить по величию выше Овечкина?
Споры об этом продолжатся даже, когда форварды завершат карьеры. Приведенный выше расчет потенциальных очков Евгения в регулярке сходится с моей внутренней позицией. По командному вкладу и игровой универсальности Малкин опережает Овечкина. Накопившиеся травмы мешали (и, думаю, мешают) Евгению, но совокупность заслуг подтверждает величие форварда, как главной русской звезды НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|22
|18
|4
|36
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|23
|13
|10
|31
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Флорида
|21
|10
|11
|23
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|22
|12
|10
|28
|2
|Виннипег
|20
|13
|7
|27
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|16
|7
|33
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|28.11
|03:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 7
|28.11
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|4 : 5
|28.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|28.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Оттава
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19