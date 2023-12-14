Малкин и Кросби еще повоюют? «Питтсбург» бьется за плей-офф после неудачного старта

«Питтсбург» переиграл «Монреаль» в невероятно долгой буллитной серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Савар — 1, 6:24 — 1:0. Штрабл — 2 (Пеццетта, Юленен), 12:21 — 2:0. Кросби — 16 (О`Коннор), 13:48 — 2:1. Монахэн — 9 (бол., Сузуки, Мэтисон), 15:20 — 3:1. Гюнцель — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 25:36 — 3:2. Кросби — 17 (бол., Карлссон, Малкин), 31:02 — 3:3.

Победный буллит: Харкинс.

Вратари: Монтембо — Неделькович.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (15+7+11+9) — 30 (11+15+3+1).

Наши: — - Малкин (19.33/2/0).

14 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, который работает с командой уже восьмой год, еще пару дней назад был, как казалось, очень близок к отставке. У команды не получалось практически ничего, а самое удивительное, что перестало работать большинство с Малкиным, Кросби и Карлссоном — «Питтсбург» не мог реализовать численное преимущество на протяжении 13 матчей.

Кроме того, очередной год подряд у «Пингвинз» возникла проблема с большим количеством травм: слетели Рикард Ракелл и Брайан Раст, которые играли в первых двух звеньях, Ньето и Аччиари из нижних звеньев и несколько защитников. Салливану пришлось ставить в сочетания к Кросби и Малкину Дрю О'Коннора и Валттери Пуустинена, которые еще совсем не созрели для этих ролей.

Но, кажется, «Питтсбург» постепенно начинает выплывать. Впервые большинство заработало в прошлом матче с «Аризоной». Тогда Джейк Генцель реализовал численное преимущество уже на второй минуте матча. В третьем периоде «Пингвинз» вновь забросили в большинстве — эта шайба стала победной.

Игра в неравных составах принесла результат «Питтсбургу» и сегодня. Изначально матч с «Монреалем» начинался не очень оптимистично — 1:3 уже к шестнадцатой минуте матча. Но во втором периоде «Канадиенс» стали удаляться, а «Питтсбург» начал это использовать.

Сначала отставание в счете сократил Генцель с передач Кросби и Карлссона, а потом сам Кросби и сравнял его, уже при помощи Карлссона и Малкина.

Удивительной получилась буллитная серия: чтобы выявить сильнейшего, командам пришлось нанести по 12 штрафных бросков. В итоге победу «Питтсбургу» принес Янсен Харкинс, который в этом сезоне еще не набирал очков.

Старики из «Пингвинз» не оставляют надежды зацепиться за зону плей-офф. Отставание от заветного восьмого места остается минимальным, а по потерянным очкам «Питтсбург» идет даже лучше «Тампы».