Малкин и Кросби еще повоюют? «Питтсбург» бьется за плей-офф после неудачного старта
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Савар — 1, 6:24 — 1:0. Штрабл — 2 (Пеццетта, Юленен), 12:21 — 2:0. Кросби — 16 (О`Коннор), 13:48 — 2:1. Монахэн — 9 (бол., Сузуки, Мэтисон), 15:20 — 3:1. Гюнцель — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 25:36 — 3:2. Кросби — 17 (бол., Карлссон, Малкин), 31:02 — 3:3.
Победный буллит: Харкинс.
Вратари: Монтембо — Неделькович.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 42 (15+7+11+9) — 30 (11+15+3+1).
Наши: — - Малкин (19.33/2/0).
14 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, который работает с командой уже восьмой год, еще пару дней назад был, как казалось, очень близок к отставке. У команды не получалось практически ничего, а самое удивительное, что перестало работать большинство с Малкиным, Кросби и Карлссоном — «Питтсбург» не мог реализовать численное преимущество на протяжении 13 матчей.
Кроме того, очередной год подряд у «Пингвинз» возникла проблема с большим количеством травм: слетели Рикард Ракелл и Брайан Раст, которые играли в первых двух звеньях, Ньето и Аччиари из нижних звеньев и несколько защитников. Салливану пришлось ставить в сочетания к Кросби и Малкину Дрю О'Коннора и Валттери Пуустинена, которые еще совсем не созрели для этих ролей.
Но, кажется, «Питтсбург» постепенно начинает выплывать. Впервые большинство заработало в прошлом матче с «Аризоной». Тогда Джейк Генцель реализовал численное преимущество уже на второй минуте матча. В третьем периоде «Пингвинз» вновь забросили в большинстве — эта шайба стала победной.
Игра в неравных составах принесла результат «Питтсбургу» и сегодня. Изначально матч с «Монреалем» начинался не очень оптимистично — 1:3 уже к шестнадцатой минуте матча. Но во втором периоде «Канадиенс» стали удаляться, а «Питтсбург» начал это использовать.
Сначала отставание в счете сократил Генцель с передач Кросби и Карлссона, а потом сам Кросби и сравнял его, уже при помощи Карлссона и Малкина.
Удивительной получилась буллитная серия: чтобы выявить сильнейшего, командам пришлось нанести по 12 штрафных бросков. В итоге победу «Питтсбургу» принес Янсен Харкинс, который в этом сезоне еще не набирал очков.
Старики из «Пингвинз» не оставляют надежды зацепиться за зону плей-офф. Отставание от заветного восьмого места остается минимальным, а по потерянным очкам «Питтсбург» идет даже лучше «Тампы».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|28
|15
|13
|33
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|6
|Каролина
|28
|15
|13
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|28
|15
|13
|34
|5
|Тампа-Бэй
|30
|13
|17
|31
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|14.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 4 Б
|14.12
|03:30
|
Нью-Джерси – Бостон
|2 : 1 ОТ
|14.12
|03:30
|
Айлендерс – Анахайм
|4 : 3
|14.12
|06:00
|
Колорадо – Баффало
|5 : 1
|14.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|2 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02