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Сегодня, 09:45

Малкин получил новый контракт в «Питтсбурге»: все, что вам нужно знать

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Российская легенда «Пингвинов» остается в клубе.

Контракт

«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Евгением Малкиным за 13 часов до открытия рынка свободных агентов НХЛ. Российский форвард был близок к первому в истории появлению на нем в неограниченном статусе.

История с подписанием нового контракта между Малкиным и «Питтсбургом» стала активно обсуждаться с конца 2021 года. Тогда магнитогорец вернулся в игру после очередной длительной паузы из-за операции и восстановления.

Все эти месяцы Джино не скрывал настроя остаться в клубе всей своей североамериканской карьеры и был готов пойти на определенные уступки. Он шутил о том, что уже достаточно заработал, но говорил про семью и вспоминал определение «просто бизнес». И хотя магнитогорец не желал покидать Питтсбург, на словах не исключил расставания.

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Боссы «Питтсбурга» все это время повторяли, что тоже хотят сохранить рядом с Сидни Кросби его легендарных партнеров — защитника Криса Летанга и Малкина. Сам капитан проявлял интерес к их подписанию, но в итоге россиянин и клуб вроде как зашли в тупик.

На неделе перед открытием рынка появились сообщения, что «Питтсбург» не может предложить Малкину желаемые условия контракта, а в коротком сроке и названной сумме (12 миллионов на два года) хоккеист не увидел достаточного уважения и был сильно расстроен. При этом возможными или все же нереалистичными вариантами для переезда называли выбор от «Вашингтона» до «Тампы».

Условия

Малкин в месяц своего 36-летия подписал с «Пингвинз» контракт на четыре года с общей суммой 24,4 миллиона долларов, в среднем — 6,1 миллиона за сезон. Джино получил возможность завершить карьеру в Питтсбурге.

По данным инсайдера Пьера Лебрюна, у договора такой расклад по сезонам: 2022/23 — 8 миллионов (4 — зарплата, 4 — подписной бонус), 2023/24 — 6 миллионов, 2024/25 — 5,6 миллиона, 2025/26 — 4,8 миллиона (1 — зарплата и 3,8 — подписной бонус). В каждый из сезонов — полный запрет на обмен. В теории последний год россиянин может не сыграть, тогда его средняя зарплата станет выше.

До этого после первого контракта Малкин дважды продлевал соглашения с «Питтсбургом»: на пять лет и 43,5 миллиона долларов (8,7 в среднем за сезон) в 2008-м и восемь лет и 76 миллионов (9,5 в среднем) в 2013-м.

Цифры

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, «Питтсбург» выбрал его под вторым номером на драфте-2004 после «Вашингтона» и столичной звезды Александра Овечкина. Евгений провел 16 сезонов за «Пингвинз», больше только у Кросби и Марио Лемье (по 17). Россиянин входит в топ-3 игроков в истории клуба по всем ключевым статистическим показателям. И его цифры могли быть еще круче, не помешай несколько серьезных травм и длительных пауз.

Статистика Малкина в регулярном чемпионате: 981 матч (2-й показатель в истории клуба), 444 гола (3-й), 702 передачи (3-й), 1146 очков (3-й), 162 гола в большинстве (2-й), 78 победных голов (1-й), 13 голов в овертайме (2-й).

Статистика Малкина в плей-офф: 177 матчей (2-й), 67 голов (3-й), 112 передач (2-й), 180 очков (2-й).

Евгений с «Питтсбургом» выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Он является одним из четырех россиян — трехкратных чемпионов НХЛ, в этой компании также Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Брылин, а четырех кубков пока нет ни у кого из наших.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Никита Кучеров. 50 лучших россиян в истории НХЛ. Овечкин обошел Малкина и Федорова, Кучеров — уже шестой

Малкин — лучший среди россиян в истории НХЛ по среднему числу очков в регулярном чемпионате (1,17), больше баллов за результативность только у Овечкина (1410) и Федорова (1179). Он также рекордсмен среди соотечественников по голевым передачам в регулярке и очкам в плей-офф.

В коллекции личных призов Евгения — «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ, 2007), «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф, 2009), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата, 2009, 2012), «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Трофи» (самый ценный и выдающийся хоккеист сезона по версии журналистов и игроков лиги, 2012).

Реакция

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл ценит значение Малкина для франшизы и всего хоккея.

«Евгений — талант поколения, которого запомнят как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и индивидуальные достижения много говорят о нем как об игроке. И мы очень будем рады видеть, как он продолжит свое запоминающееся наследие в Питтсбурге», — сказал Хекстолл.

Евгений Малкин. Малкин остается! Легендарный нападающий подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Малкин отреагировал репостом сториз «Питтсбурга» в запрещенной в России соцсети. В той самой, где не так давно развернулась интернет-драма, когда хоккеиста не нашли в подписчиках клуба, после чего он снова подписался на «пингвиний» аккаунт. И в той самой, где магнитогорец писал Летангу после заключения защитником нового соглашения с «Пингвинз», что не хочет против него играть.

«Все, что вам нужно знать» — подпись под картинкой о продлении контракта Джино с гиперссылкой на сайт «Питтсбурга».

«Евгений Малкин в Питтсбурге», — Анна Кастерова выложила видео обнимашек с мужем в раздевалке команды с желтым и черным сердцами — цветов «Пингвинз».

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Анна Кастерова
Дэйв Хекстолл
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