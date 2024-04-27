Агент Овечкина: «Верю, что у «Вашингтона» все будет нормально»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» поддержал команду в серии плей-офф НХЛ.

«Команда в шаге от вылета? Верю, что у «Вашингтона» все будет нормально», — сказал Чистяков «СЭ».

«Рейнджерс» в третий раз обыграли «Вашингтон» (3:1). Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Четвертая игра состоится в Вашингтоне в понедельник, 29 апреля.