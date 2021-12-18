Овечкин продолжает погоню за Ягром! Он много бросал, но забил только в пустые ворота

«Вашингтон» победил без ведущих центров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Лисон — 3 (Сгарбосса, Ирвин), 23:11 — 0:1. Спронг — 5 (Протас), 28:43 — 0:2. Диллон — 1 (Элерс), 34:32 — 1:2. Моррисси — 5 (бол., Элерс, Шмидт), 42:03 — 2:2. Шири — 7 (Шульц, Чоловски), 49:09 — 2:3. Сгарбосса — 2 (п.в., Лисон, Дженсен), 57:20 — 2:4. Овечкин — 22 (п.в., Спронг, Карлсон), 59:09 — 2:5.

Вратари: Хеллибак (57:14 — 57:20, 58:29) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (8+20+14) — 39 (14+9+16).

Наши: Свечников (9.10/2/0) — Овечкин (20.30/8/+1), Орлов (22.11/1/+1).

18 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14039 зрителей.

Проблемы Лавиолетта

По первому отрезку регулярки Питер Лавиолетт из «Вашингтона» — один из кандидатов на приз лучшего тренера сезона. Перед сегодняшним вечером его команда шла в топ-2 Столичного дивизиона. При этом ни одного матча «Кэпиталз» не провели в оптимальном составе. То и дело кто-то из хоккеистов попадал в ковид-протокол или продолжал восстанавливаться от повреждений. Лавиолетт не боялся экспериментировать с сочетаниями, поднимал игроков из фарм-клуба. Выручал тренера русский дуэт Овечкин — Кузнецов, который начал сезон вдохновенно и эффективно. Пока другие лидеры боролись с травмами, Александр и Евгений тащили «Вашингтон» вперед и улучшали личную статистику.

Однако и в матче с «Чикаго», и с «Виннипегом» ведущая связка «Кэпиталз» распалась. Причина — включение Кузнецова в ковид-протокол. Евгений даже не полетел с командой в Канаду. Лавиолетту повезло, что с «Блэкхокс» вернулся Никлас Бэкстрем, неигравший с конца мая. Впрочем, объединять его в звене с Овечкиным тренер не решился — вместе они выходили только в большинстве. С «Виннипегом» линейка центров «Вашингтона» продолжила редеть. От матча отстранили Бэкстрема, попавшего в «элитный» протокол, а также форварда Ника Дауда и защитника Тревора ван Римсдайка — их не пустили в Канаду из-за коронавирусных ограничений для тех, кто уже вылечился от ковида.

Запредельными скоростями в первом периоде команды не порадовали. Матч начался в энергосберегающем режиме. Ближе к голу был «Вашингтон», но только из-за двух удалений «Виннипега». Отсутствие лидеров «Кэпиталз» сказалось на вариативности большинства. Очевидно, что теперь шайба должна доходить до Александра Великого еще чаще. Только за первые 20 минут форвард пять раз проверил, не заскучал ли в воротах Коннор Хеллибак. Голкипер «Джетс» буднично справлялся с бросками — по его вальяжным перемещениям читался градус матча. То, что не получилось у Овечкина, удалось Бретту Лисону — форвард-дебютант «Кэпс» со средней дистанции попал между щитков. В 20-й раз в сезоне (из 30 матчей) «Вашингтон» забил первым — это лучший результат в лиге.

Виновник того, что на второй перерыв «Виннипег» ушел только с одним голом, — вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек. Подменивший Илью Самсонова чех отыграл самоотверженно, без лишних эмоций и ляпов, своевременно накрывал шайбу после отскоков. «Джетс» атаковали нечасто, но эпизодически перед воротами «Кэпиталз» становилось жарко. Тогда-то Витек и включался в игру.

Несколько сэйвов Ванечека достойны хит-парадов. Показателен эпизод в середине второго периода. Чех спас команду после трехходовки, когда Марк Шайфли расстреливал голкипера с пятака. А в обратной атаке Спронг заметил, что Хеллибак немного потерял ворота и точно бросил в ближний угол. Не забиваешь ты — забивают тебе. С «Вашингтоном» золотое правило хоккея работает примерно так. «Плюс» в статистику заработал и Овечкин, который затащил шайбу в зону перед голом.

Невезение Овечкина

Ассистировавший Даниэлю белорус Алексей Протас причастен и к третьему голу в матче. Только организовал его «Виннипег». Габаритный форвард наступил на шайбу возле своих ворот и не смог вывести ее из зоны. Она отскочила Николаю Элерсу, который нашел на синей линии Брендена Диллона, и защитник воспользовался сутолокой перед воротами Ванечека. С дальним броском чех не справился.

Нашлись сегодня «потери» и у «Виннипега». Пол Морис, руководивший «Джетс» с января 2014 года, сам попросил вольную у руководства. Тренер считает, что команде необходим человек с новым взглядом, который поможет сделать шаг вперед. Пока с этой миссией справляется его помощник — Дэйв Лоури, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.

Сомневаюсь, что он оперативно привнесет новые идеи — скорее всего, «Виннипег» ближайшие матчи проведет по конспектам Мориса. Некоторые его страницы точно пригодятся в будущем. Например, сегодняшнее большинство. С «Вашингтоном» розыгрыш шел продуктивно, с неплохим контролем шайбы и обдуманными передачами, а реализовать его получилось с третьей попытки. Продолжили забивать защитники — на 43-й минуте неотразимо бросил Джош Моррисси.

Для Овечкина матч с «Джетс» — далеко не лучший в сезоне. Лавиолетт пробовал своего капитана с разными партнерами. Доверял много времени, но количество перешло в качество только, когда «Виннипег» при счете 2:4 заменил голкипера, и Александр попал в пустые ворота. До 60-й минуты россиянин бросал из разных позиций и разных положений — стоя на коньках и лежа на льду — но шайба или летела в Хеллибака, или блокировалась защитниками, или шла мимо створа.

Взаимозаменяемость — особенность кубковой команды, которую не надломят потери лидеров или невезение лучшего снайпера. Даже в усеченном составе «Вашингтон» забрал два очка у «Виннипега» и вышел на чистое первое место Столичного дивизиона. Шайбы Конора Шири и Майкла Сгарбоссы, поразившего пустые ворота, создали комфортный отрыв, а точку в матче поставил Овечкин, который все-таки добился своего и сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов.