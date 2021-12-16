Овечкин повторил суперрекорд, который держался 19 лет!

Очередное достижение капитана «Вашингтона».

В матче против «Чикаго» (4:5 ОТ) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал удаление Джонатана Тэйвза и открыл счет. Для российского форварда этот гол стал 274-м в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий «Вашингтона» повторил рекорд лиги, который с 2002 года принадлежал канадцу Дэйву Андрейчаку, проведшему за карьеру на 413 матчей больше. Любопытно, что долгожданная шайба была заброшена в ворота одного из самых неудобных соперников Александра «Чикаго». В 21 встрече «ястребы» позволили россиянину отличиться всего 11 раз, причем в большинстве — трижды.

Из 30 соперников Овечкина «Чикаго» занимает 29-е место по голам в неравных составах, ни разу (правда, в шести матчах) он не наказывал за грубость «Вегас». А вот «Рейнджерс» (19), «Атланта», ставшая «Виннипегом» (19), «Филадельфия» (18), «Торонто» (16) и «Питтсбург» (16) многократно жалели о своих удалениях в играх с «Вашингтоном». Любимые соперники Александра — «Тампа-Бэй» (49), «Атланта"/"Виннипег» (48) и «Каролина» (44), а вот реже, чем «Чикаго» (11), он огорчал лишь «Вегас» (3), «Аризону» (9), «Ванкувер» (9), «Колорадо» (9) и «Даллас» (10).

Лидеры НХЛ по голам в большинстве.

Отставание российского нападающего, для которого этот гол оказался 751-м, от замыкающего тройку лучших снайперов в истории лиги Яромира Ягра сократилось всего до 15 шайб. От великого Горди Хоу Овечкина отделяет 50 голов, от главной цели — Уэйна Гретцки — 143.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Следующее достижение, которое может покориться Овечкину в ближайшее время, — рекорд НХЛ по открывающим счет в матче голам. После игры в Чикаго на счету восьмого номера «столичных» таковых стало 129. У занимающего второе место Бретта Халла 131, у Яромира Ягра — 135. Любопытно, что блиставший в сверхрезультативную эру Уэйн Гретцки по этому показателю делит только 21-е место в лиге, забросив 85 первых шайб.

Лидеры НХЛ по первым голам в матче.

Овечкин во второй раз в сезоне взобрался на первую строчку в сезонном рейтинге бомбардиров НХЛ, подвинув эдмонтонский дуэт Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид. Это событие примечательно еще и тем фактом, что последнее зимнее лидерство Александра датировано сезоном-2009/10, когда он продержался на первом месте почти весь февраль. Правда, успешным для лидера «Вашингтона» был еще и март-2014, в течение которого он пребывал на вершине восемь дней.

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22.

Именно в игре с «Чикаго» Овечкин добрался до одной малозаметной, но значительной цифры. Российский нападающий стал 27-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 1 500 очков по сумме регулярного чемпионата и плей-офф. Более того, уже в ближайший месяц Александр может продвинуться в этом рейтинге на 23-е место, которое с 1 521 очками занимает Люк Робитайл. Марк Мессье, Яромир Ягр и Горди Хоу разменяли 2 000 очков, а Уэйн Гретцки остановился 3 239 очках.