Защитник «Оттавы» получил серьезное повреждение в матче с «Тампой» (1:2) и рискует не поехать в Пекин даже в случае участия хоккеистов НХЛ в Играх.

Может, пропущу меньше двух месяцев

— В пятницу вечером по московскому времени вы были на обследовании по поводу своей травмы. Что оно показало?

— Перелом. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе. Пока понятно, что какое-то время пропущу.

— Писали, что два месяца.

— Может быть, и меньше. Сейчас начнется период реабилитации, восстановления. Посмотрим, как все пройдет.

— Вы выбываете из числа претендентов на поездку в Пекин, если, конечно, НХЛ поедет на Олимпиаду?

— Опять же ничего определенного сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернемся домой, тогда будет больше информации.

— Я думал, что после таких травм сразу же отправляют домой?

— Смысла не было. Сейчас же из-за различных ковидных ограничений не так просто пересекать границу. Мне одному было бы тяжело добраться регулярным рейсом. Отправлять со мной кого-то из персонала — слишком много мороки. Но в Тампе врачи все сделали, как надо.

— Гипс?

— Тут нет гипса. Мне сделали пластиковую накладу, которую, впрочем, можно снимать. Но даже в ней точно нельзя наступать на больную ногу. Так что какое-то время буду существенно ограничен в перемещениях.

— Боль после перелома была?

— Тогда — нет. А прямо во время разговора мне очень больно.

— Кстати, если уже говорить об Олимпиаде. Недавно в Америку ездили менеджеры и тренеры сборной. С вами разговаривали?

— Нет, никаких контактов не было.

— А у вас в раздевалке обсуждается поездка на Олимпиаду?

— Не скажу, что об этом говорят постоянно, но иногда что-то обсуждают.

— У вас и кандидатов немного. Вы, Зуб да Тим Штютцле?

— Думаю, что все-таки Тома Шабо тоже вполне реальный кандидат. В этом сезоне он сделал существенный рывок. С шайбой-то он всегда играл на топ-уровне, а в этом сезоне очень сильно добавил в игре без него. Объективно говоря, он сейчас один из лучших защитников, которые могут быть в распоряжении сборной Канады.

Одинаково играл с самого начала сезона

— Вернемся к неприятному моменту с травмой. Это несчастный случай?

— Однозначно. Клюшка Палата была с шайбой, попала мне в конек, я на полной скорости врезался в борт. Никакого умысла у соперника не было, никто не виноват. Но первые ощущения странные. Мне показалось, что у меня сломался конек. Знаете, словно подошва треснула. На скамейке я посмотрел, увидел, что с обувью все в порядке и понял — все плохо. Всегда чувствую, что произошло нечто серьезное. И на этот раз интуиция не подвела.

— Обидно, тем более, в последних матчах вы стали выходить на свой прежний уровень.

— Я одинаково играл с самого начала сезона. Просто тренеры проверяли какие-то варианты, пытались менять сочетания. Из-за этого сократилось игровое время. Но теперь все вернулось в прежнее русло.

— Я это и имею в виду.

— Но к моей игре ни у кого не было вопросов. Мы постоянно контактировали с главным тренером, он объяснял свои решения. Это были рабочие моменты.

— В какой-то момент даже мелькали слухи о том, что вас обменяют или выкупят контракт?

— Кто это писал? Лично я даже намека не видел на подобное развитие событий. Все было нормально. И в последнее время стало значительно лучше, и вдвойне обидно получить травму именно сейчас. Надеюсь, что я быстро восстановлюсь.

— «Оттава» опять вне зоны плей-офф. И, кажется, снова не попадет в восьмерку.

— Вы слишком рано ставите на нас крест. Впереди еще больше 50 матчей. Не забывайте, что три матча у нас перенесли. Но не буду отрицать, что в сезон мы вошли неудачно. Не знаю, по каким причинам, однако действительно никак не могли найти свою игру. Все изменилось относительно недавно. Мы играли два матча подряд. Уступили в Ванкувере со счетом 2:6, а на следующий день обыграли одну из самых сильных команд лиги «Каролину» — 3:2. С этого момента и начался наш всплеск — шесть побед в восьми встречах. Настроение заметно улучшилось.

— Было плохое?

— Не лучшее. Все это ощущалось в раздевалке. Не сказать, чтобы мы уж совсем головы повесили, но одна победа в 13 матчах не повод для радости. Плюс постоянные проблемы со здоровьем, тренер не мог рассчитывать на оптимальный состав. Однако та игра с «Каролиной» многое изменила. Осознали, что каждый хоккеист должен заниматься своим делом. У нас изначально были вполне определенные козыри — дисциплина, четкое выполнение задания. Просто в какой-то момент все ребята это поняли и результаты изменились. Надеюсь, что так продолжится и дальше.

— Я почему у вас про плохую игру спросил. Вы же в этом сезоне даже пропускали матчи по игровым причинам.

— Ни разу.

— В середине ноября.

— Я приболел. Сначала попал в ковид-протокол, затем через день меня из него вывели, а потом я реально заболел. Десять дней чувствовал себя откровенно плохо.

— Новый штамм?

— Мне кажется, что уже и не ковид никакой, а какая-то другая болезнь. Да, мы все привиты, но это никак не страхует от заражения. Просто переносишь болезнь легче. Так что все мои пропуски были связаны исключительно со здоровьем. Не было такого, чтобы я был полностью здоров, но пропускал матчи.

Никита Зайцев. Фото Getty Images

Будущее связываю только с Россией

— В НХЛ уже столько больных. Чемпионат не остановят?

— Уверен, что нет. И прежняя пауза серьезно ударила по финансовому положению лиги, на новый перерыв никто не готов. Трудные времена будут у всех команд, но вряд ли турнир прервут.

— В Монреале уже не пустили болельщиков на трибуны.

— В Оттаве вроде бы ограничивают количество зрителей, не больше 50 процентов. Но я бы не сказал, что ситуация сильно ухудшилась, если смотреть на то, что происходит вокруг. Маски у нас и так никуда не пропадали, в городе четко следят, чтобы люди были в них. Вряд ли будет локдаун.

— Я заметил, что если игры проходят в Америке, то и тренеры стоят с открытыми лицами, и на трибунах много, кто без масок. В Канаде же все наоборот.

— Это правда. В Тампе, например, практически никто не носит. Но в Канаде пока ограничения не снимают.

— Вы уже не первый год в Оттаве, но не скучно ли вам там? Все-таки вы из Москвы.

— Нет-нет, я влюблен в город. Тут мне очень комфортно, в отличии от того же Торонто. Все рядом, меньше времени уходит на дорогу, на решение каких-то бытовых вопросов. Но, понятно, после окончания карьеры жить в Канаде или в Северной Америке я не останусь. Все-таки мне будет легче с друзьями, с близкими. Я скучаю по ним, только в сезоне нет времени об этом задумываться. Но будущее связываю только с Россией.

— Понятно, что вы не лучший эксперт по игрокам «Оттавы», но все удивлены прогрессом Артема Зуба.

— А кто удивлен-то?

— Я.

— Понятно.

— Так никто не ждал.

— Нечему удивляться. Артем умеет играть, показывать достойный уровень, он готов к этому хоккею. Чему тут можно было удивляться? Вы еще не слышали, как его имя стадион скандирует. Но я совсем не удивлен, что он играет именно так.

— У вас один гол и одна передача. Не густо.

— В самый первый сезон, как я только приехал в НХЛ, мне сказали, что я в этой лиге не для того, чтобы набирать очки. С этой мыслью давно свыкся, так что количество голов и передач вообще не волнует.

— Стоп-стоп. В первый сезон у вас было 32 передачи.

— Потому что я играл в большинстве.

— Все верно. На следующий год вас перестали ставить в большинство и это было одной из причин вашего перехода в «Оттаву».

— Все не так. Для переезда в столицу Канады у меня были совершенно другие причины. И то, что мне не дают играть в большинстве, было совсем не основной. Я и сейчас не выхожу на розыгрыш лишнего, но не испытываю по этому поводу никакого беспокойства. Потому что у меня другие задачи, с которыми я справляюсь. И тренеры прекрасно это видят.