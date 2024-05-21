Стала известна цена самого дешевого билета на первый матч «Рейнджерс» и «Флориды» в Кубке Стэнли

В ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке состоится первый полуфинальный матч Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Флоридой».

По данным Sporting News, стоимость самого дешевого билета на стоячее место обойдется в 413 долларов (37 340 рублей). На вторую игру самый дешевый билет продается по 472 доллара (41 400 рублей).

Домашний стадион «Рейнджерс» вмещает 18 200 зрителей. В предыдущем раунде команда из Нью-Йорка победила «Каролину» в серии со счетом 4-2, а «Флорида» обыграла «Бостон» (4-2).