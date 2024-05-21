«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» (3:2) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ и выиграл серию — 4-3.

У «Ойлерз» шайбы забросили Коди Сиси, Зак Хаймэн и Райан Нюджент-Хопкинс. У «Кэнакс» голам отметились Филип Гронек и Конор Гарлэнд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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