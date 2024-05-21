Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

Стали известны все участники финалов конференций Кубка Стэнли-2024.

За выход в финал плей-офф НХЛ от Восточной конференции сыграют «Рейнджерс» и «Флорида». В финале Западной конференции встретятся «Даллас» и «Эдмонтон».

Серия «Рейнджерс» — «Флорида» стартует 23 мая в Нью-Йорке. «Даллас» и «Эдмонтон» начнут серию 24 мая. Первая игра состоится на домашней арене «Старз».