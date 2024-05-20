Нападающий «Ванкувера» Бесер не сыграет в текущем сезоне плей-офф Кубка Стэнли из-за тромба в ноге

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Нападающий «Ванкувера» Брок Бесер больше не сыграет в текущем сезоне плей-офф Кубка Стэнли из-за тромба, сообщает пресс-служба НХЛ.

По данным источника, у 27-летнего американца обнаружен тромб в ноге.

В текущем плей-офф Бесер провел 12 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

21 мая «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтоном» в седьмом матче серии плей-офф.