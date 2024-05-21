Макдэвид: «Здорово победить «Ванкувер». Помню, как мы проиграли им 1:8 в начале сезона»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2). Счет в серии стал 4-3 в пользу «Ойлерз».

«Здорово победить классную команду «Ванкувер». У них потрясающая команда. Мы только недавно обсуждали, как проиграли им в первом матче сезона со счетом 1:8. [Поэтому] здорово, что мы победили. Серия была напряженной, эмоциональной. Болельщики обоих клубов просто с ума сходили», — сказал Макдэвид после игры.

В полуфинале плей-офф НХЛ «Ойлерз» встретятся с «Далласом».

«Даллас» — отличная команда. В финале конференции всегда получаешь хорошую команду, и «Старз» определенно такими являются. У них глубокая скамейка, пожалуй, сама глубокая в НХЛ. Нас ждет отличная проверка. И мы ждем этого», — сказал Макдэвид.

Серия «Эдмонтона» и «Далласа» стартует 24 мая. Первая игра состоится на домашней арене «Старз».