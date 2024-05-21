Макдэвид эмоционально отреагировал на выход в финал Западной конференции

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид эмоционально отреагировал на выход в финал Западной конференции плей-офф НХЛ.

«Ойлерз» в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли победили «Ванкувер» со счетом 3:2.

За выход в финал плей-офф НХЛ в этом году «Эдмонтон» встретится с «Далласом». Первый матч серии состоится 24 мая на домашней арене «Старз».